Emma Chase: Egy ágyban a herceggel

Nicholas Arthur Frederick Edward Pembrook Wessco királyságának trónörököse. A jóképű herceg falja az életet, képtelen az elköteleződésre, ezért a királynő ultimátumot ad neki: 4 hónap múlva meg kell házasodnia. De rábíz egy másik feladatot is: hozza haza öccsét Amerikából, ahová a kötelező katonai szolgálat után ment búfelejteni és botrányt halmoz botrányra. Nicolas el is repül, Manhattanban azonban hamarabb találja meg élete szerelmét, mint testvérét. Egy pitebárba betévedve ugyanis találkozik Oliviával, akinek fogalma sincs, hogy egy herceggel beszél, és a fennhéjázó pasasnak, aki pénzt ajánl egy csókért, egy süteményt nyom a képébe. A kihívás pedig tetszik a hercegnek, így meghódítja a lányt, akinek persze ezzel egy csapásra megváltozik az élete.

A történetet váltott nézőpontokból ismerhetjük meg: az anyagi gondokkal küzdő Oliviáéból, aki belecsöppen egy királyi család mindennapjaiba és intrikáiba, és Nicolaséból, aki életében először valóban szerelmes lesz és ezért akár hajlandó áldozatokat is hozni. Azt nem mondhatnám, hogy a sztori tele van meglepő fordulatokkal. Gyakorlatilag egy klisékkel teletűzdelt romantikus királymese, amin a kislányok nagyjából négyéves koruk óta szocializálódnak. A szegény lányba beleszeret a gazdag herceg, és bár az élet számos akadályokat gördít eléjük, a végén úgyis egymásé lesznek. Aki nem vár ennél többet a regénytől, nem is fog csalódni. Maximum akkor, ha a címe alapján valami erotikus szexkönyvre számít, mert ez még annak sem mondható.

Egyébként aki egy kicsit is ismeri a jelenlegi angol királyi család viszonyait, meglepően sok párhuzamot és ismerős motívumot fedezhet fel, mondhatjuk tehát, hogy az írónő még e tekintetben sem volt túl fantáziadús. A kisebbik herceg figurája például minden kétséget kizáróan Harry hercegről lett mintázva, és a generációk emlékébe vésődött kép is megjelenik a regényben, amikor a két gyerek egy világ szeme láttára kíséri utolsó útjára a koporsó mögött sétálva – a regényben nem édesanyját, hanem mindkét szülőjét. És ha már az ismerős motívumoknál tartunk: aki látott legalább egy Hollywood-i filmet, ami hasonló témát dolgoz fel, gyakorlatilag a könyv történetét is pontosan kottázni tudja a benne felbukkanó karakterekkel és konfliktusokkal együtt. De tegyük szívünkre a kezünket: aki ilyen filmeket néz, pontosan tudja, hogy mire számítson. Gondolkodásmentes szórakozásra és egy megbízható happy end-re. És pont ezt nyújtja ez a könyv is. Egy aranyos, királyos tündérmesét, azzal a csipetnyi pikantériával, hogy a trónörökös itt nem egy két lábon járó protokollkönyv, hanem egy élvhajhász szívtipró. Hideg téli estékre pedig időnként nem is kell ennél több.