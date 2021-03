Erin Watt: Bukott örökös

Ezt ne hagyja ki! Eltiltaná a foglalkozásuktól a jobboldali újságírókat Fekete-Győr András (videó)

A Royal fiúk sorozat igazi siker lett young adult kategóriában, nem csoda hát, hogy bár az eredeti történetszál az addigi két főszereplővel lezárult, volt még potenciál a történetben, így azt az író tovább görgette. Bevett módszerhez nyúlt: egy mellékszereplőjét tette főszereplővé, így jobban megismerhetjük a gazdag, befolyásos és menő család egy újabb tagját, Eastont. A család fekete báránya meglehetősen nehezen kezelhető, ráadásul komoly alkoholproblémákkal is küzd. Van tehát hová fejlődnie, és ehhez mi más járulhatna hozzá, mint a szerelem?

A történet alapsztorija ugyanott kezdődik, ahol az eredeti regényfolyam is: a menő Royal fiú, akiért minden lány odavan, nagykanállal habzsolja az életet. Easton ráadásul már nem is elégszik meg rajongó iskolatársnőivel: viszonyt kezd egyik tanárával. Csakhogy egy diák véletlenül rájuk nyit, így a fiúnak rá kell vennie, hogy hallgasson, máskülönben ő is és a pedagógus is nagy bajba kerül. Hartley egyáltalán nem olyan, mint a többi lány: nem feltűnő szépség, nem tartozik a menők közé, nem foglalkozik azzal, hogy a legújabb divat szerint öltözködjön és ami Easton számára a legbosszantóbb: nincs rá hatása sármjának. Dehát mi lehetne a legnagyobb hajtóerő, ha nem ez, így a fiú, miután eredeti ügyét elintézte vele és megbizonyosodik róla, hogy nem köpi be, elhatározza, hogy megszerzi magának a lányt. Belemegy emiatt egy furcsa egyezségbe is: miután a lány egyáltalán nem akar tőle semmit, barátok lesznek, hogy Hartley közelében maradhasson. Cserébe megígéri neki, hogy nem udvarol neki és nem flörtöl vele. És bár ez egy új világot jelent a fiúnak, hamarosan kiderül, hogy annyira nem is elviselhetetlenül rossz.

Hartley-ról közben kiderül, hogy komoly titkot őriz: családja ugyanolyan vagyonos, mint a többi iskolatársáé, valami miatt azonban kitagadták, így csak saját magára támaszkodhat. Easton természetesen szeretné kideríteni, mi áll a dolog hátterében, és ahogy egyre közelebb kerül a lányhoz, egyre több mindent meg is tud, annak ellenére, hogy rendkívül zárkózott és csak nagyon lassan nyílik meg.

Egy szerethető páros kedves története ez a könyv, a korábbi regényekkel ellentétben olyan szereplőkkel, akik kellően esendőek és hétköznapiak ahhoz, hogy a tinédzserek magukra és saját problémáikra ismerjenek benne. Rossz hír, hogy éppen a legizgalmasabb résznél elfogynak a lapok, jó hír azonban, hogy a függő vég folytatására nem kell sokat várni, néhány héten belül ugyanis megjelenik a sorozat 5. kötete.