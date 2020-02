Jane Corry: Csak egy pillanat

Ellie életében egy igazi szerelem van: unokája. Imádja a kisfiút, rendszeresen vigyáz rá. Azon a délelőttön is így van ez, amikor meghallja, hogy férje egy nővel telefonál. Tudja, hogy régóta megcsalja, de párja megígérte már korábban, hogy véget vet a viszonynak. Ezért amikor azt látja, továbbra is átverik, otthagyja az udvaron játszó kisfiút és számon kéri a férfit. A veszekedés után pedig döbbenten tapasztalja, eltűnt a gyerek. Pár perc keresés után veszi észre, hogy a szomszédba vezető kerítés hiányos, a kerti tóban pedig ott úszik imádott unokája piros pólója.

Így indul Jane Corry többszörös csavarral átitatott története, mely olyan rafináltan van összebogozva, hogy az olvasó csak az utolsó pillanatban jön rá, mennyire mást gondolt mindenről. A több szálon futó történetből először Ellie.t ismerhetjük meg, aki az eset után börtönbe kerül és onnan emlékszik vissza életére. Mint kiderül, rettenetes sorsa volt, édesapja új párja ugyanis megkeserítette gyerekkorát. Gyakorlatilag a klasszikus mostoha képe rajzolódik ki a történetből, aki ugyan először kedves volt nevelt lányával, de ahogy megszületett saját gyermeke, teljesen kifordult magából és ellenségként tekintett Ellie-re. A tinédzser egyetlen vigasza a nő anyja volt, aki szintén velük élt. Az idős asszony unokájaként szerette a kislányt, aki mindig hozzá menekült, ha szüksége volt pár jó szóra. Csakhogy a mostoha egy nap úgy döntött, megszabadul anyjától és intézetbe dugta. Hamarosan pedig Ellie-t is eltávolította a családi fészekből: rávette a lány apját, hogy írassák be bentlakásos iskolába. Így a lány csak időnként találkozott imádott öccsével, akit annak ellenére szívből szeretett, hogy állandóan neki kellett rá felügyelnie. A lány egyébként azt is észrevette, hogy mostohája nem jó anya: több esetben is veszélyeztette a kisfiú életét. Ám minden ilyen alkalommal Ellie-t hibáztatta és apját is meggyőzte arról, hogy a lány veszélyes a kisfiúra. Aztán egy nap bebizonyosodott, hogy bár alaptalanul, de végül mégis jó érzékkel aggódott az anya: Ellie végre kettesben maradhatott élete első szerelmével, közben azonban a magára hagyott kisfiúval, akire vigyáznia kellett volna, végzetes tragédia történt. Ezzel a lelki teherrel kellett Ellie-nek egész életét leélnie, mely – mint kiderül – sokkal nagyobb hatással van rá, mint azt elsőre gondolnánk.

A cselekmény másik szálán Jo-t ismerhetjük meg, aki az utcán él. A nő emlékek nélkül kódorog az utcán, hol ide-hol oda csapódva. Az ő történetéből megtudhatjuk, milyen kemény a hajléktalanok élete, de azt is, hogy nincstelenül is megtalálhatja az ember a boldogságot – feltéve, ha hagyja, hogy ez megtörténjen vele. Hogy Jo története miként kapcsolódik a teljes történetbe, gyakorlatilag csak az utolsó pillanatban derül ki, így az olvasó, bár egy érdekes élettörténetet kap, folyamatosan gondolkodhat azon, vajon mi a köze ennek ahhoz a tragédiához, ami egy nagymama gondjaira bízott kisfiúval történt. Elárulom: nem fog rájönni. Ugyanakkor mérhetetlen szimpátia és együttérzés alakul ki a másik vonalon Ellie-vel szemben, hiszen teljes, kirajzolódó élettörténetéből azt láthatjuk, hogy egy olyan nő, aki gyerekkorában pszichés terrorban élt mostohája miatt, hogyan tudott mégis szeretetteljes kapcsolatot kiépíteni annak gyermekével. És aztán az hogyan dőlt romba, majd ez az eseménysor hogyan befolyásolta életét még évtizedekkel később is.

Lélektanilag tökéletesen felépített regényről van szó, melyben az olvasó szinte már szorít azért, hogy az elnyomott gyermek Ellie sorsa jobbra forduljon. De ahogy haladunk előre a történetben, csak még rettenetesebb dolgok derülnek ki, és az ember azt gondolhatja, nincs, aki annyi rossz dolgot el tudna viselni, mint ez a lány. És ahogyan megismerjük az elmegyógyintézetet is megjárt, mégis – ha kompromisszumokkal is, de talpra állni képes fiatal történetét, nem tudjuk kiverni a fejünkből, amit már az első oldalakból megtudtunk: hogy annyi szenvedés után, amikor nagymamaként végre boldog életet élhetett volna, a sors újra oda taszította, ahonnan elindult és a történelem megismétli önmagát.

A sztori lélektanilag nagyon érdekes, hiszen egy olyan figurát tesz szerethetővé, akiről az író már az első oldalon az arcunkba vágja: gondatlanságból elkövetett emberölés szárad a lelkén. És ahogy kockáról kockára ismerjük meg gyerekkorától kezdve az életét, az is kiderül, hogy ez nem is az első eset. Az olvasót mégis fogva tartja Ellie sorsa és története, a végén pedig olyan csavart kap, amire biztosan ne számít. Tökéletesen felépített, ugyanakkor érzelmileg is rendkívül erős regényről van szó, mely biztos, hogy nem okoz csalódást.