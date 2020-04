Joanne Ramos: A farm

Amikor a béranyaságot virágzó luxusiparággá teszik.

Nők, akiknek az az életcélja, hogy más családok számára kihordjanak és megszüljenek egy gyereket. Ismerős téma, amit a Farm című regény boncolgat, aki azonban egy Szolgálólány meséihez hasonló disztópiát vár, nagyot fog benne csalódni. Gyakorlatilag az alaphelyzetet leszámítva semmiben sem hasonlít a két regény, így a továbbiakban nincs is értelme a kettőt összevetni.

A Farm gyakorlatilag akár létezhetne is olyan országokban, ahol a jogszabályok ezt megengedik, hiszen nem más, mint egy luxus béranyaközpont. Nincs tehát semmi disztópia a felvázolt világban. Azok a nők, akik hajlandók ilyen formában áruba bocsájtani testüket, 9 hónapnyi fényűző élet, majd a szülés végén egy vaskos borítékot kapnak. A vállalkozás célja egyszerű: azok a gazdagok, akik nem tudnak vagy nem akarnak gyereket kihordani, kérhetik a Golden Oaks szolgáltatásait. Az itt élő béranyák mindent megkapnak, ami ahhoz kell, hogy tökéletes, egészséges és lehetőleg az átlagosnál intelligensebb gyermeket hozzanak világra: minőségi tápláléktól kezdve a folyamatosa orvosi felügyeleten át egészen az olyan extrém szolgáltatásokig, mint a napi szintű, pocakra irányított zeneterápia. A hordozók – mert így hívják őket – minden lépését nyomon követik, így az ügyfelek számára garantálható, hogy nem történhet magzatukkal semmi, amiről ne lenne tudomásuk.

Ha jól is hangzik ez első hallásra, valójában nem az, hiszen ezek a szolgáltatások csak közvetetten szólnak a béranyáknak. Elsődleges céljuk az ügyfelek kiszolgálása, így gyakorlatilag a várandós nőknek semmibe nincs beleszólásuk. Nem dönthetnek arról, szeretnének-e sportolni vagy meg akarják-e enni az eléjük rakott ételt, hiszen ők csak alkalmazottak, akiknek az a dolguk, hogy mindent úgy tegyenek, hogy az a baba és az ügyfél érdekeit ne sértse. Ráadásul a családtól és szeretteiktől elzárva kell végigcsinálniuk a terhességet, vagyis amikor azt vállalják, hogy a Farmra beköltöznek, onnantól lemondanak mindenről, ami addig az övék volt: szabadságról, döntési jogról, de még addigi életükről is. Szülőgéppé válnak, amelyet ugyan egy egészséges baba világra hozása után a cég busásan honorál, kérdés azonban, hogy mindez megéri-e. Nem véletlen, hogy a béranyák egytől egyig a szegény, de egészséges nők közül kerülnek ki: ők azok, akik életük megváltoztatásának reményében bármire hajlandók – akár arra is, hogy 9 hónapig ne vegyék őket emberszámba.

Jane épphogy csak megszülte gyermekét, de már kénytelen munkát vállalni, hiszen egyedül kell felnevelnie. Ahogyan hozzá hasonlóan sok más filippínó, ő is először kisgyermek gondozóként helyezkedik el, a szakmában nagyon elismert unokatestvérét, Atét helyettesítve. Egy banális hiba miatt azonban munkaadói megválnak tőle, ekkor pedig Ate felajánlja neki a lehetőséget: költözzön be a Farmra és 9 hónap múlva nem lesznek anyagi problémái. Jane Atéra hagyja kislányát, tudva, hogy a legjobb kezekben van, és belevág a nagy kalandba, melytől egész élete megváltoztatását és a szegénységből való kitörést reméli.

A regény nem kalandos nincsenek benne hatalmas fordulatok és váratlan csavarok: egyszerűen csak végigkövethetjük, hogyan illeszkedik be egy szegény, fiatal nő a luxusközpont mindennapjaiba és hogyan viseli a hónapokig tartó bezártságot és szabályokat. Megismerhetjük néhány béranyatársát és a központ üzemeltetőjét, Mae Yu-t is, akiről a regény végére azért kiderül, hogy kemény üzletasszony élete ellenére azért lakozik benne némi emberség is. Persze a történet végén azért akad némi dráma és izgalom is, összességében azonban inkább egy furcsa világba ad betekintést a könyv, amely – ne legyenek illúzióink – egy létező iparágat mutat be, az író fantáziájával némiképp kiszínezve. Akit tehát érdekel a béranyaság témaköre, vegye kézbe bátran, aki azonban disztópikus, fordulatos regényre vágyik, az csalódni fog benne.