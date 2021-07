Kordos Szabolcs: Showbusiness Hungary

Kordos Szabolcs számtalan érdekes könyvet írt már különböző szakmák és helyek rejtett titkairól: olvashattunk már tőle többek között a luxushotelekben folyó életről, a taxisok kalandjairól és a repülőtereken és repülőkön megesett különös sztorikról is. Most megjelent könyvében a celebvilágba kapunk betekintést, méghozzá olyan mélységben, ami magasan túlmutat a bulvárlapok információin. Mi több: az is kiderül belőle, hogy a lapokban olvasott sztorik sem mindig feltétlenül azok, mint amiknek tűnnek.

A könyv egyértelműen nem egy vaskos pletykalap, már csak azért sem, mert a benne megszólalók és az elmesélt sztorik többsége álnéven szerepel, vagyis az olvasó valószínűleg nem is tudja, mikor kiről van éppen szó. De a könyv lényege nem is az, hogy kiderüljön: ki verte szét az egyik valóságshow riportszobáját vagy ki volt az, aki kiborította az egész stábot a forgatás idején. Sokkal fontosabb, hogy megmutatja, hogyan alakult ki hazánkban a sztárkultusz és valójában mit is ér Magyarországon az ismertség. A könyv ennek megfelelően egy időutazás, ami a mai 40-es, 50-es korosztálynak egy hatalmas aha-élmény is. Számomra például kifejezetten jóleső érzés volt visszaidézni azokat a műsorokat, ismert embereket és sztorikat, melyek bár már akár több évtizedesek, mégis aktívan hozzájárultak a bulvárvilág fejlődéséhez. Kordos Szabolcsnak köszönhetően azonban mindez immár teljesen más megvilágításba került azáltal, hogy a háttérinformációkat is megkaptam hozzá.

A könyv a legendás tévébemondókkal és sportriporterekkel kezdődik, akik ugyan még nem voltak sztárok, de egy időben ők voltak hazánk legismertebb emberei. Aztán szó esik Friderikuszról, mint az első sztárról, aki lényegében magát építette fel azzá, aki, és Lajcsiról, valamint Jimmyről, akik szintén a self-brandingnek köszönhetően váltak koruk ikonikus csillagjaivá. Olvashatunk arról, hogyan alakult ki a bulvármédia, majd arról is, hogyan formálódott át az évek során a celebek partneréből azok ellenségeivé. Szó esik a 90-es évek sztárgyártásáról, vagyis azokról az együttesekről, melyekben nem is az énektudás, hanem a külső volt az elsődleges szempont. Hiszen miattuk szedték szét a házat minden fellépésen a rajongók és szó szerint biztonsági őrök gyűrűjére volt szükség, hogy kimenekítsék őket egy-egy helyszínről. A könyv megidézi a kereskedelmi televíziók létrejöttét és azt, innentől kezdve hogyan gyorsult fel a sztárgyártás. Valóságshow-k, tehetségkutatók, tévéműsorok öntötték az ismert embereket magukból, mellettük pedig megjelentek a menedzserek is, akik egyengették karrierjüket. Ma pedig már az influenszereké a világ: gyakorlatilag bárki lehet ismert, közülük azonban igazán csak azok tudnak sikeresek is lenni, akik már idejekorán felismerték: az interneté a jövő.

Számomra külön érdekesség volt olvasni, mekkora hatalmuk van a menedzsereknek, hiszen középkategóriás celebből is tudnak értékes sztárt csinálni és fordítva: a csúcsról is lebukhat a süllyesztőbe az, aki azt gondolja, nincs szüksége arra, hogy más intézze ügyeit és fölözze le bevételei egy részét, így maga próbálja meg eladni magát. Merthogy ez ma már külön iparág, amihez csak kevesen értenek. Nem véletlen, hogy nem sokan tudják úgy kamatoztatni ismertségüket, hogy abból valóban jól meg tudjanak élni.

Kordos szót ejt az anyagiakról is, mely egyszerre megdöbbentő és elgondolkodtató. Míg ugyanis egy átlagember számára elképzelhetetlen összegekért televízióztak a kereskedelmi csatornák fénykorában a potentált műsorvezetők és a legnézettebb adások szereplői, manapság pedig egy-egy posztért fizetnek a celebeknek horribilis összegeket, a tanulság mégis az, hogy ismertségből megélni csak kevesen tudnak jól. Sztárjaink többsége amolyan csendes kispolgári létformát tud biztosítani magának, a zenekarok közül is mindössze tucatnyi mondhatja el magáról, hogy jól keres – vagy legalábbis jól keresett a koronavírus-járvány előtt, amikor még tudott koncertezni. A celeb elit mindössze néhány emberből áll: ők azok, akik televíziós műsorok állandó szereplőiként és jól működő közösségi média portfólióval, illetve néhány nagy reklámkampány arcaként havonta milliókban tudják mérni ismertségüket. Végigkövetve azonban a könyv által felvázolt celebvilág-fejlődési útvonalat, nekik is folyamatosan meg kell újulniuk, ha a köztudatban akarnak maradni, és tisztában kell vele lenniük: elég egyetlen rossz döntés és egy pillanat alatt a mélybe zuhanhatnak, a B vagy C kategóriás ismert emberek süllyesztőjébe.

Érdekes és tanulságos olvasmány tehát a Showbusiness Hungary. Akit kicsit is érdekel, hogyan jutottunk el Vitray Tamástól SP-ig, nem fog benne csalódni.