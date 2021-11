Matt Haig: A fiú, akit Karácsonynak hívnak

Ezt ne hagyja ki! Karácsony a Kispesten bevált módszerrel siklatná ki a fenyegető vizsgálatot

Vajon a Télapó is volt kisfiú? Kik voltak a szülei? És hogyhogy nem öregszik? Miért titokban oson be a házakba? És mióta repülnek a szarvasok? Kik azok a koboldok, és egyáltalán, milyen egy Igazmondó Glimpi? Ha ezek a kérdések régóta fúrják a te oldaladat is, ez a könyv neked szól. Végre mindent megtudhatsz, méghozzá a leghitelesebb forrásból! Készen állsz, hogy megismerd Nikolas kalandokkal, hóval, csupa lehetetlennek hitt dologgal (és még több hóval) teli történetét?

Akkor kezdődjék a karácsonyi varázslat!

Főszereplőnk Nikolas, akit szülei Karácsonynak is be­céztek, mivel aznap született. Édesanyját elvesztette, kettesben él favágó apjával Finnországban. Egy nap megjelenik náluk a vadász, aki munkát ajánl az apának, ám ehhez 2 hónapra el kell utaznia északra. A férfi elvállalja a megbízást, távolléte alatt Karola néni, Nikolas nagynén­­je vigyáz a fiúra. A gonosz asszony azonban megkeseríti Ni­­kolas életét, amikor pedig levest főz répababájából, amelyet még édesanyjától kapott, végleg betelik a fiúnál a pohár, és elhatározza, hogy megkeresi édesapját. Útja során pedig rá­bukkan koboldfalvára.

A könyv lényegében azt mu­tatja be, hogyan lett Mikulás a Mikulás. Vidám, kalandos és időnként megható karácsonyi történet, amellyel tökéletesen lehet hangolódni az ünnepi időszakra. És bár ifjúsági re­­gény, mint tudjuk, lélekben a felnőttek is gyerekek még, főleg, ha karácsonyról van szó, így bátran ajánlható mindenkinek. Tényleg csak zárójelben pedig megjegyezzük, hogy a regény alapján készült film már elérhető a Netflixen. Ha javasolhatjuk, előbb olvassák el a könyvet, aztán kuckózzon be együtt a család, és nézzék meg egy hideg estén együtt a filmet is.