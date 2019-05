A hétfő elhozza a legkiválóbb borokat

A 25. Szegedi Borfesztivál és Szeged Napja Ünnepségsorozaton ma este 6 órakor kiderül, hogy melyek azok a kiváló borok, amelyeket a szakmai zsűri - pontozásos rendszerben - a legkiválóbbnak talált. A 10 napos ünnepség ezen kívül ma ifjúsági fellépőket tartogat, de érkezik Magyarország egyik legkülönlegesebb zenei világú csapata a Mörk, és kellemes hangulatot varázsol városunkba Falusi Mariann is.> �� Pizza Monkey színpad | szökőkút> 18.00 Ifjúsági koncert: Break Reality, Dalai Lárma, Sound-okán és> Kung-fu Monkies> 19.30 Blaho Attila only jazz> 21.00 Bellegance and Fraser special bakelit selected> �� Rádió 88 színpad | Takaréktár u.> 17.00 Dr. Polgár Gyula Trió> 18.00 Borverseny eredmény hirdetése> 18.30 Falusi Mariann és zenekara> 20.00 Kiszely Zoltán és Merényi Nicolette operett műsora> 21.00 Minor zenekar> �� Pingvin Patika színpad | Posta felőli átjáró> 17.00 Harmonika klub> 19.00 Mörk koncert> 20.30 Groovies zenekar> �� Árkád Szeged színpad | Dugonics tér> 16.00 Premier AMI bemutató> 18.00 The Garde unplugged koncert> 20.00 Neumann Balázs Jazz trió