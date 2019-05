Íme a Szeged Napja ünnepségsorozat teljes programja!

Széchenyi Tér



Május 17-26. XXV. Szegedi Borfesztivál

2019. május 17. péntek



Pizza Monkey színpad | szökőkút

19.30 Members Rockabilly Band

21.00 Vacsora Zsuzsival koncert



Rádió 88 színpad | Takaréktár u.

16.00 Díszközgyűlés

18.00 Zászlós felvonulás a Pavane tánccsoporttal

19.00 Megnyitó

20.00 Four Fathers acapella koncert

21.00 Docpiano Band



Pingvin Patika színpad | Posta felőli átjáró

19.00 Tabatabai Nejad Flóra és zenekara

20.00 Malek Andrea koncert

21.00 Jaffa Trió



Árkád Szeged színpad | Dugonics tér

17.30 Mil Pasos zenekar

20.00 BLUES B.R.OTHERS SHOW 2019. május 18. szombat Pizza Monkey színpad | szökőkút

18.00 Harmonika Klub

19.30 Grumpy Cat koncert

21.00 Báder Béla és zenekara



Rádió 88 színpad | Takaréktár u.

17.00 Ágota & Her Friends koncert

18.30 Vígh Project

20.30 Útközband



Pingvin Patika színpad | Posta felőli átjáró

17.00 Bata Krisztina operett műsora

18.30 Oláh Gergő műsora

20.00 Baraparty (SRB)



Árkád Szeged színpad | Dugonics tér

10.00 Kövér Béla bábszínház műsora

12.00 Jazzarosa zenekar

14.00 …Száz éves kávéház… Czutor Norbert és zenekara.

16.00 Bornai Tibor és a Komoly férfiak

19.00 Bogyoszlói zenekar

20.00 Táncház

2019. május 19. vasárnap Pizza Monkey színpad | szökőkút

18.00 Mea és tanítványai

19.30 Anna and the Barbies akusztik trió

21.00 Loungemelody



Rádió 88 színpad | Takaréktár u.

17.00 Peter & Pan duó

19.00 USNK fellépése

20.30 Green6 koncert



Pingvin Patika színpad | Posta felőli átjáró

17.00 Golden Trio (classical music)

18.00 Animal Cannibals fellépése

19.00 Napfonat koncert

21.00 Partytime Band



Árkád Szeged színpad | Dugonics tér

11.00 Bereczky Szilvia sanzonok

12.30 Kalungu zenekar

14.00 Huszár Gergő gitár classic

16.00 Golden Voice Hungary énekverseny győztesei

18.00 Cserenyec Dóra gitárkoncert

20.00 Éliás Gyula trió

2019. május 20. hétfő

Pizza Monkey színpad | szökőkút

18.00 Ifjúsági koncert: Break Reality, Dalai Lárma, Sound-okán és Kung-fu Monkies

19.30 Blaho Attila only jazz

21.00 Bellegance and Fraser special bakelit selected



Rádió 88 színpad | Takaréktár u.

17.00 Dr. Polgár Gyula Trió

18.00 Borverseny eredményhirdetés

18.30 Falusi Mariann és zenekara

20.00 Merényi Nicolette és Kiszely Zoltán operett műsora

21.00 Minor zenekar



Pingvin Patika színpad | Posta felőli átjáró

17.00 Harmonika klub

19.00 Mörk koncert

20.30 Groovies zenekar



Árkád Szeged színpad | Dugonics tér

16.00 Premier AMI bemutató

18.00 The Garde unplugged koncert

20.00 Neumann Balázs Jazz trió 2019. május 21. kedd Pizza Monkey színpad | szökőkút

18.00 Harmonika Klub

19.30 Kocsis Eszter műsora

21.00 Villa Negra mulató



Rádió 88 színpad | Takaréktár u.

17.00 Az én időm (Papes Béla műsora)

19.00 Hajdu Klára quartett

21.00 Volvox koncert



Pingvin Patika színpad | Posta felőli átjáró

17.00 Huszár Gergő gitárkoncert

18.30 Pumpkins trió

20.00 Pál Dénes műsora

21.00 Show & Bors zenekar



Árkád Szeged színpad | Dugonics tér

16.00 STAMI bemutató

18.30 Dreamgirls műsora

20.00 Szerb táncház a Bánát Szerb Néptáncegyüttessel és a Bánát tamburazenekarral 2019. május 22. szerda Pizza Monkey színpad | szökőkút

17.00 „Fölfelé megy borban a gyöngy…" – A Szegedi Tudományegyetem védnökségével a „borok tudósai" – a kulturált borfogyasztást népszerűsítve – bemutatják a „tudósok borait".

18.00 Jazz-Ének Tanszak – Sándorfalva műsora

19.30 Rambling Blues koncert

21.00 Ruhr Vidéki Málna koncert



Rádió 88 színpad | Takaréktár u.

17.00 Meander világzenei koncert

19.00 Yes Yes koncert

21.00 Nika és a Buligánok



Pingvin Patika színpad | Posta felőli átjáró

17.00 Guitar Drifting (SRB)

18.30 Folkfonics zenekar

20.30 Várkonyi Tibi



Árkád Szeged színpad | Dugonics tér

16.00 Premier AMI Showtime bemutató

18.00 CU-46 zenekar

20.00 Jazz and Roll Tississippi Szerbia 2019. május 23. csütörtök Pizza Monkey színpad | szökőkút

18.00 Premier Művészeti zenei bemutató

19.30 MP2 duó műsora

21.00 Carlo Band



Rádió 88 színpad | Takaréktár u.

17.00 Szilard Piano project feat. Galambos Dorina

19.00 Nagy Imre – Kalauz Attila duó

21.00 Black Five zenekar



Pingvin Patika színpad | Posta felőli átjáró

17.00 Kallai-Takács Éva népdalénekes műsora

18.30 Biga & Nagy Ádám gitárpárbaj koncert

20.00 Gera fivérek műsora



Árkád Szeged színpad | Dugonics tér

16.00 Dugonics András Piarista Gimn. Népzenei Bemutató

18.00 Historiások műsora

20.00 Jazz Times koncert 2019. május 24. péntek Pizza Monkey színpad | szökőkút

18.00 SZTE Vántus István Zenei Szakgimnázium műsora

19.30 Enymore Duó műsora

21.00 Varga Rudi és Bandája



Rádió 88 színpad | Takaréktár u.

17.00 LILIN duó műsora

19.00 Chameleon Jazz Band

21.00 Coco Bongo Latin Night



Pingvin Patika színpad | Posta felőli átjáró

17.00 Haraszti Ádám Project

19.30 Kökény Attila fellépése

20.30 Zsomboys zenekar



Árkád Szeged színpad | Dugonics tér

16.30 Smink koncert

18.00 Cseh Tamás est a Vodku zenekarral

20.00 Görög Táncház az Eleftheria Tánccsoporttal és a Mydros Együttessel



Szeged színpad | Dóm tér

15.30 Storyville Jazz Band

17.00 Belmondo koncert

19.00 Szeged 300 megnyitó

19.15 Fool Moon acapella koncert

20.00 Honeybeast Symphoney koncert a Szegedi Szimfonikusok közreműködésével 2019. május 25. szombat Pizza Monkey színpad | szökőkút

18.00 Regi&Marci duó

19.30 Brass on The Road koncert

21.00 Öreg Rockerek bulija vendég a Pepper Tree Band (UK)



Rádió 88 színpad | Takaréktár u.

17.00 Five Live Acapella koncert

19.00 Blues Bell bemutatja: Blues Triász Török Ádám, Hrabovszki Tamás, Prekop Győző

21.00 Party Art’s OK zenekar



Pingvin Patika színpad | Posta felőli átjáró

17.00 Bon Bon fellépése

18.30 Vintage Dolls zenekar

19.30 Vivat Bacchus

21.00 Dollár Boys zenekar



Árkád Szeged színpad | Dugonics tér

10.00 Kredenc zenekar

11.00 Fúvószenekarok

14.00 Brass on The Road zenekar

15.00 MI3 zenekar

16.00 Nemzetiségi Gála



bolgár műsorszámok

· 6 bolgár tánc fuvolára és zongorára. Előadják: Lakos Boglárka (fuvola), Misák Bence (fuvola) és Klebniczki György (zongora)

· Bolgár táncokat mutatnak be a békéscsabai Balkán Táncegyüttes tagjai.

cigány műsorszámok

– A Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat programja: városi cigány versmondó verseny győzteseinek szavalása és élőzenés műsor.

görög műsorszámok

· A szegedi Eleftheria Tánccsoport és a budapesti Helidonaki Tánccsoport műsora, akik görög táncokat mutatnak be.

német műsorszám

· Theißblume kórus a szegedi német közösség tagjainak kórusa német népdalokat és megzenésített német verseket énekelnek.

· A Mórahalmi Rézfúvós Együttes műsora.

· A Csongrádi Múzsa Művészeti Egyesület szervezésében a Krottendorf Német Hagyományőrző Egyesület műsora.

örmény műsorszám

· Örmény dalok Klebniczki György zongoraművész előadásában.

szerb műsorszám

· A deszki Bánát Szerb Néptáncegyüttes táncbemutatója.

szlovák műsorszám

· Horenka Szlovák Hagyományörző Népdalkör szlovák dalokat ad elő.

ukrán műsorszámok

· A szegedi Vysyvanky ukrán kórus műsora.

· PTAH Theatre magyar-ukrán társulat rendhagyó mozgás színházi, bábos, maszkos előadása.

ír műsorszám

· Ír táncbemutató a Szegedi Ír Tánc Tánccsoport előadásában.

18.00 Csongrádi Múzsa egyesület műsora

19.30 T’Rakija együttes koncertje és balkán táncház



Szeged színpad | Dóm tér



12.00 Fúvószenekari Flashmob Mazsorette bemutató

15.00 Coda Nostra Big Band koncertje

16.00 STIHL Timber sportbemutató

17.00 Indigó koncert

20.00 Quimby koncert 2019. május 26. vasárnap Pizza Monkey színpad | szökőkút



18.00 Budai Bules Project

19.30 Huckleberry Guys

21.00 Disco and Troll



Rádió 88 színpad | Takaréktár u.



17.00 Magyar Rózsa operett

19.00 Jule Star Jazz Trió

20.00 Sanzonizé

21.00 Colorado Country Band



Pingvin Patika színpad | Posta felőli átjáró



17.00 DUSKA koncert – Kazai Ági és Stefan Uhrinak

18.30 Takács Nikolas fellépése

19.30 Zabos Quintett

21.00 Moonlight duó



Árkád Szeged színpad | Dugonics tér



10.00 Csiga Duó

12.00 Szegedi Konzervatórium műsora

14.00 Tánctér

17.00 Csongrádi Múzsa egyesület

20.00 Zűrös Banda koncert



Szeged színpad | Dóm tér



15.00 Gypo Circus

17.00 Z’zi Labor

19.30 Geszti Best of



