Jótékonysági programot hirdet a Szegedi Borfesztiválra a Lions Klub

Köszönjük, hogy velünk együtt Önök is hozzájárulnak ahhoz, hogy könnyebbé tehessünk nehéz sorsokat! Kérjük továbbra is keresse és támogassa a Szeged Első Lions Club rendezvényeit! A Borfesztivál ideje alatt a Koraszülött Mentők javára gyűjtünk adományokat a Kárász utca-Kölcsey utca sarkán. Ön is segíthet!

1917-ben az Egyesült Államokból indult a LIONS mozgalom, amelynek alapítója, Melvin Jones sem gondolta volna, hogy mára a LIONS mozgalom a világ legnagyobb klub alapon működő jótékonysági szervezetévé válik. Ezt igazolja, hogy ma 206 országban 42 ezer klub, több mint másfél millió tag ja vallja magáénak a jelmondatot: WE SERVE! SZOLGÁLUNK!A klub 2001-ben alakult 27 fővel, mára 40-re emelkedett tagjainak száma. A gondoskodás, a segítés folyamatos szolgálatot jelent, a szegedi Lions tagok ott vannak, ha benzin kell a koraszülöttek mentőautójába, vagy ha fogyatékosok, nehéz sorsú családok szorulnak támogatásra. A szegedi oroszlánok elkötelezettsége példamutató, ezért is csatlakoznak hozzájuk a segíteni, adományozni kész szegedi polgárok, akik ott vannak velük jótékonysági koncertjeiken, a karácsonyi Szeretet Kuckónkban vagy most, a már hagyományossá vált adománygyűjtésükön, a Borfesztiválon. Mottójuk: „ÁLDOZZ EGY POHÁR BOR ÁRÁT JÓTÉKONYSÁGRA!"