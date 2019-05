Őrületes koncertek vasárnap: USNK, Anna and the Barbies és az aranytorkú Pál Dénes

A tegnapi remek hangulat folytatásaként, ma is változatos programokat kínál a XXV. Szegedi Borfesztivál - Szeged Napja Ünnepségsorozat. Az este folyamán fellép a csak nőkből álló acapella együttes a Napfonat az X-Faktor nyolcadik évadának győztesei a USNK, az Anna and The Barbies Akusztik Trió egy #szívközeli koncerttel, és a fantasztikus hangú Pál Dénes.Rádió 88 színpad17.00 Péter & Pan duó19.00 Anna and the Barbies akusztik trió20.30 Green6 koncertPingvin Patika színpad17.00 Golden Trio (classical music)18.00 Pál Dénes fellépése19.00 Napfonat koncert21.00 Partytime BandPizza Monkey színpad18.00 Mea és tanítványai19.30 USNK fellépése21.00 Loungemelody