Világszínvonalú koncertek a borfesztivál zárónapján

Utolsó napjához érkezett a XXV. Szegedi Borfesztivál – Szeged napja ünnepségsorozat 2019, amelynek szuperprodukciója a Best of Geszti show lesz a Dóm téren, amelyben hazánk legismertebb szövegírója Geszti Péter hozza eddigi legnagyobb sikerdalait. A Széchenyi téri fellépők között Takács Nikolas fellépése ígér feledhetetlen perceket, és a legjobb borok kóstolása mellett, a XX. Hídivásár portékái között is válogathatnak a kilátogatók.Pizza Monkey színpad | szökőkút18.00 Budai Blues Project19.30 Huckleberry Guys21.00 Disco and Troll zenekarRádió 88 színpad | Takaréktár u.17.00 Magyar Rózsa operett műsora19.00 Csillag Julcsi Jazz Trió20.00 Sanzonizé21.00 Colorado Country BandPingvin Patika színpad | Posta felőli átjáró17.00 DUSKA koncert Kazai Ági Stefan Uhrinak18.30 Takács Nikolas fellépése19.30 Zabos Quintett21.00 Moonlight duóÁrkád Szeged színpad | Dugonics tér10.00 Csiga Duó12.00 Szegedi Konzervatórium műsora14.00 Tánctér17.00 Csongrádi Múzsa Egyesület20.00 Zűrös Banda koncertSzeged színpad | Dóm tér15.00 Gypo Circus zenekar17.00 Z’zi Labor fellépése19.30 Best of Geszti