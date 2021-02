Elképesztő! Zarándokhely lett Bódi Gusztiék kútja

A koronavírus-járvány ellenére is rengetegen keresik fel a nagyecsedi Szerelmesek kútját, amelyről egy különleges legenda is kering.

A mai napig rengetegen kíváncsiak a nagyecsedi Szerelmesek kútjára, amely a Bódi-család nevéhez kötődik. Guszti és Margó története ugyanis a szabolcsi faluban kezdődött, a kútnál randevúztak először, és pontosan onnan szöktette meg Guszti Margót sok-sok évvel ezelőtt. Nem csoda, hogy miután a zenészt díszpolgárrá avatták, a kútra is felkerült egy márványtábla, amelyen a házaspár arcmása látható – írja az origo.hu.

A helyiek elmondása szerint rengetegen látogatják a kutat, több száz kilométert tesznek meg, hogy fotót készítsenek, vagy csak igyanak a vízéből.

Pécsről, Győrből, Tatabányáról, mindenhonnan jönnek. Nagyon jól esik ez nekünk, hogy ennyit képesek utazni, hogy lássák„ – kezdte a népszerű zenész, aki a minap kapott egy videót arról, ahogy a rajongói elénekelik az Aranyeső című nótájukat, és még a kút vízét is megkóstolják. Egy különleges legenda is kering a Szerelmesek kútjáról, amelynek szövegét a márványtáblába vésték.

Úgy tartják, hogy aki iszik a vízéből, arra rátalál a szerelem, azonban pár évvel ezelőtt ennek pont az ellenkezője történt meg.

Nem azzal volt a probléma, hogy a helyiek szerelembe estek, hanem azzal, hogy rossz személybe… ”Évekkel ezelőtt kaptunk egy levelet, hogy lehet, meg kellene szüntetni a táblánkat, mert egyre több lett a félrelépés. Sokan ugyanis nem azzal estek szerelembe a faluban, akivel illendő lett volna… Szerencsére a tábla ottmaradt, és azóta nem hallottunk hasonló történetet.„

Margóék az elmúlt időszakban a legnagyobb bánatukra nem tudtak Nagyecsedre utazni, azonban a legutolsó látogatásuk alkalmával a kúthoz is elnéztek. A házaspár egy videót is készített, amit a TikTokra töltöttek fel, ahol rengeteg fiatal jelezte nekik, hogy ők is szívesen elmennének ehhez a csodakúthoz a szerelem reményében, ám akadnak olyanok is, akik a járvány végéért is ott imádkoznak.