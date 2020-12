Felfoghatatlan: megölte kislányait, hogy eladja a szerveiket

Nevada államban november 10-én Amanda Sharp-Jefferson barátja arra ért haza egy fárasztó munkanap után, hogy lányaik: az 1 éves Rose és a mindössze 2 hónapos Lily egymáson fekszenek élettelenül. A férfi riasztotta a hatóságot, de nem tudták megmenteni a kisgyermekek életét – írja a Ripost.

A két lány anyja furán viselkedett, először hallgatag volt, semmit nem tudott kiszedni belőle.

A helyszínre érkező rendőrökkel a 26 éves nő zavartan viselkedett, azt mondta nincsenek is gyermekei, a férfit sem ismeri. Sőt később azt mondta, hogy látott egy filmet, amiben gyerekek szerveivel kerestek pénzt az emberek.

Amanda Sharp Jefferson Biography Amanda Sharp Jefferson Wiki

A 26-year-old Las Vegas woman was accused of killing her two daughters. #AmandaSharpJefferson #JaykwonSingleton #Rose #SharpJefferson https://t.co/CmdVkjLlZJ pic.twitter.com/UxjB6I9z8j

— wiki fox news (@fox_wiki) November 12, 2020