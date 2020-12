Barátnője is elkísérte Szoboszlai Dominikot Lipcsébe

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Különgéppel, családja társaságában utazott csütörtökön Lipcsébe Szoboszlai Dominik. A csapattal tartott Fabrizio Romano olasz újságíró is, az átigazolási szakértő pedig privát fotókon számolt be a túráról. A gépen ott voltak a középpályás szülei, menedzsere Esterházy Mátyás és szerelme, a teniszező Gécsek Fanni is.

Az Európa-bajnok kalapácsvető Gécsek Tibor 18 éves lánya a hétvégén közösségi oldalán “ismerte el”, hogy egy párt alkot Dominikkal. Magánéletükről nem beszéltek, de jelzésértékű, hogy a teniszezőlány ott volt Szoboszlai karrierjének eddigi legfontosabb állomásán is. Jó eséllyel úgy készülnek a fiatalok, hogy együtt élnek majd Lipcsében.

Szoboszlai számára egyébként mindig is fontos volt a család. Nem is véletlen, kicsi korától kezdve édesapja edzette őt, s a mai napig a legfőbb tanácsadója.

Szoboszlai Dominik egyébként ismerősök közé érkezett. Több korábbi salzburgi játékost üdvözölt a Lipcse öltözőjében, nem mellesleg a két magyar válogatott csapattárs, Gulácsi Péter és Orbán Willi segíti majd őt a beilleszkedésben.

A 20 éves Szoboszlai Dominik, ezzel az átigazolással, minden idők legdrágább magyar labdarúgója lett.