Csak finoman: óvatos szexre inti az orvos a szívbeteg covidosokat

Ronthatja a covid betegségen átesett szívbetegek állapotát a túl korai szex – állítja egy szerb szívsebész. Az orvos azt tanácsolja betegeinek, próbáljanak legalább egy hónapig várni az összebújással, lehetőleg kíméletes pózt válasszanak és ne nyújtsák el az együttlétet.

Akár bele is halhatnak a túl korai szexbe a koronavírusból felépült szívbetegek, ha nem tanúsítanak önuralmat – véli egy szerb szívsebész, dr. Miljko Ristić. A szakember a szerb Telegrafnak adott nyilatkozatában fejtette ki erről a véleményét, a cikket a Ripost szemlézte. A Covid 19 egyik leginkább veszélyeztetett csoportja a szívbetegek és magas vérnyomásban szenvedők, ám a szakember szerint nem biztos, hogy szexmaratonnal kellene ünnepelniük a koronavírusból való felépülésüket. Sőt!

Életmentő lehet a szex előtti orvosi konzultáció

„A koronavírus, mely kisebb-nagyobb mértékben elpusztítja a szívizom sejtjeit, súlyosbíthatja a már meglévő szívproblémákat. A fáradtság, az erőnlét hiánya, a mozgási nehézségek mind a szívizomgyengeség jelei” – magyarázta dr. Miljko Ristić. Hozzátette: a gyógyulás több hétig, de akár hónapokig is eltarthat, ami kihat a normális életbe való visszatérésre, a szeretkezésre is. „A korai szexuális tevékenység, az azzal járó izgalom és az egyéb fizikai erőfeszítések mind ronthatják a már meglévő állapotot. Ezért is fontos az orvos felügyelet, az ultrahangvizsgálat, mely megmutatja a szívizom erejét és károsodása mértékét. Ez alapján állapíthatja meg az orvos, meddig és milyen körülmények között kell a betegnek gyógyulnia, illetve mikor és mi módon térhet vissza a páciens szexuális élete.”

10 perc szex, kíméletes pózban

„A szívkárosodás mértékétől és a covid 19 klinikai képének súlyosságától függetlenül a betegnek a fertőzésből való gyógyulás után legalább egy hónapig érdemes várnia az intim együttléttel, s akkor is ajánlott kíméletes pózt választani, hogy az ne legyen megerőltető. Fontos, hogy 10 percnél ne legyen hosszabb a szex” – figyelmeztet a szívsebész. A legújabb kutatások szerint idővel, a gyógyulás mértékétől függően, a szexuális aktivitáshoz való visszatérés szintén javíthatja a szívbeteg egészségét.

Másképp látja a szexológus

„Az immunrendszer stabilitásához és normális működéséhez nagyon fontos az érzelmi és szexuális együttlét, mert a szex gyógyszerként hat. Nem kétlem, hogy a póz esetleg befolyásolja a páciens állapotát és elfogadom, hogy nem kellene extrém szexuális pozitúrákban vagánykodni, ha a páciens valamilyen betegségben szenved és átesett a covidon. Ugyanakkor, ha behatároljuk az együttlétek időtartamát, akkor az megzavarhatja a férfiak szexuális kezdeményezését, aktivitását” – hangsúlyozza a ripost-nak dr. Rusz Edit szexológus.

Majd így folytatja: „Úgy gondolom, mindenki tudja, hogy mit bír. S az sem titok, hogy nem csak a szenvedélyes, intenzív szeretkezés képes az embert a csúcspontra juttatni, hanem a hosszú, a szervezetet nem terhelő, kölcsönös kényeztetés is” – érvel a 10 perces együttlét ellen dr. Rusz Edit.

Kímélő szexpózok koronavírus után

Ha a nő fertőződött meg, a gyógyulás után érdemes a misszionárius pózt, ha a férfi volt beteg, akkor ajánlott a lovaglópózt választani. Amennyiben a pár mindkét tagja koronavírusos volt, akkor az oldalt fekve történő közösülést javasolják.

