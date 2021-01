Családi dráma áll a háttérben: ezért borult ki annyira az Exatlonos Franci

Édesapja már gyerekként kemény kihívások elé állította Szabó Franciskát. A napirendben a tanyán az állatok voltak az elsők, utána jött a tanulás és a sport. Amikor pedig az apa súlyos beteg lett, a fiatal lány lett a fő pénzkereső a családban.

Robbant a bomba hétfőn este, az Exatlon Hungary történetének eddigi leghevesebb kirohanását láthatták a nézők. Szabó Franciska sírva fakadt, elfáradt fizikailag és lelkileg is. Úgy érezte, hogy feladja a többiek biztatását, motiválását. Kétségbeesésében magáról is elárult megrázó magánéleti dolgokat, ám a tévénézők nem tudhatják, hogy mire gondolt akkor, amikor azt mondta, hogy ő már annyi mindenen átment, megtapasztalta, hogy milyen az, ha nincs mit enni este – írja a Bors.

Francinak öt testvére van, a legidősebbként otthon ő törődik mindenkivel, ő hallgatja meg mindenki ügyes-bajos dolgait. A cselgáncs Európa-bajnok egy vidéki faluban nőtt fel, ahol a kétkezi munka a napi feladatok közé tartozott.

„Nagyon korán keltünk, mert még iskola előtt el kellett látni az állatokat a testvéreimmel”

– mesélte a Borsnak Franciska.

„Utána edzettünk, majd édesanyánk elvitt minket az iskolába, délután megint etetés, tanulás és este edzés. Nagyon sokszor rám maradt a trágyázás, sokszor én is választottam, mert az egy nagyon jó erősítő feladat volt. Nem volt nagy különbség, hogy lányok vagy fiúk csináljanak egy-egy munkát, édesanyám is például rengeteget kaszált, mindenki kivette a részét a munkából.”

A Bajnokok legerősebb játékosa nap mint nap kiad magából mindent a pályákon, és ha éppen nem ő megy, kiabálva biztatja csapattársait. Most az is kiderült, hogy a családjában is mindig ő volt a bástya, a sziklaszilárd pont.

„Gondoskodtam arról mindig, hogy a családba mindig mindenkinek jó hangulata legyen, pont e miatt, hogy nagyon nagy feladatokat kaptunk a szüleinktől a sport mellett, a tanulást sem hanyagolhattuk el, ott is mindig jelesen kellett teljesíteni. Édesapám mindig azt mondta, hogy „lehet lányom, hogy most utálsz, de később hálás leszel érte” – ezek később be is igazolódtak, nem is kívánhatnék csodálatosabb szülőket. A tesóim elmondása szerint velük én is nagyon szigorú vagyok, nagyon sok az elvárásom feléjük, de ezt szeretik bennem.„

A hétfői adásban Franci úgy érezte, megalázzák a többiek azzal, hogy soha nem fogadják meg a tanácsait, pedig ő csak jót akar. És szerinte ez azért van, mert lenézik őt. Kirohanásában fájó sebeket is felszakított.

„Együtt nem mentetek keresztül annyi rosszon, mint én. Én már annyi mindent kiálltam, volt többször, amikor az életben maradásért kellett küzdenem” – ordította akkor.

Mint korábban kiderült, édesapja agyvérzése után, ő vállalta magára a család eltartását. Feladta versenysportolói álmait, fetis videókban vállalt szerepet, csak, hogy szeretteinek meglegyen mindene. Ezekben a kisfilmekben dominaként látható, férfiakkal birkózik.