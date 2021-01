Debreczeni Zita csak sírt és sírt: nem tudta elhinni a hírt

Meghatóan vallott életének egyik legmeghatározóbb időszakáról.

Őszintén mesélt a terhességéről és az édesanyaszerepről Debreczeni Zita. Instagram-sztoriban követői kérdésekre válaszolva elmondta, nagyon rosszul viselte az első trimesztert – írja a Bors.

Három hónapig csak sajtos-tejfölös tésztát, hamburgert és sült krumplit evett. Az egyik rajongója azt kérdezte tőle, mi volt az első gondolata, amikor kiderült a terhessége?

„Sírtam, sírtam, sírtunk… És nem tudtam elhinni, hogy sikerült”

– válaszolta Zita Annoni. Elmondta azt is, a szülés óta tíz kilót fogyott, de még mindig van rajta tíz kiló, amit le kellene adnia, egyelőre azonban még vár a diétával.

Egyik követője arról érdeklődött, hogyan fogadták a kutyáik a baba érkezését.

„Amikor megérkeztünk a kórházból, letettük a bejáratnál, hogy megismerkedjenek vele, és hagytuk, hogy a kutyák menjenek be először az ajtón. Egyébként jól kijönnek. Pamacs ma este is a szobájába ment be lefeküdni.”