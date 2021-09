Drámai vallomás: kis híján halálra gázolták Görög Zita kisfiát

Görög Zita nehezen viseli az iskolakezdés miatt megnövekedett forgalmat és száguldozást. Nem érzi magát biztonságban, pláne azóta, amióta a szabályosan közlekedő Milán fiát a gyalogosátkelőn sodorta el egy motoros.

Görög Zita Instagram-oldalán árulta el, milyen nehéz számára visszaszokni a karantén és a nyári szünet után a régi kerékvágásba. Nehezen viseli a megnövekedett forgalmat, és aggodalommal tölti el a sok felelőtlen, erejét fitogtató sofőrök vezetési stílusa. Posztjából az is kiderül, néhány hónappal ezelőtt tizennégy éves fia került veszélybe: miközben a gyalogosátkelőn ment át, ahogy fogalmaz, egy motoros „kapta el” – írja a Bors.

– Reggeli kávé, hírek. A fiam már vonaton, a lányommal pár perc múlva ülök autóba. Nagy lesz a forgalom, mindenki rohan. Tegnap 2 balesetet láttam, ahogy hétvégén is. A hírekben szinte minden második cikk erről szól. Emlékszem, mikor az első karantén után újra naponta használtam az autóm és nem esett jól a sietség, elszoktam a közlekedéstől. A nyári szünet után is ez a helyzet. 3x annyian vagyunk az utakon. Jó lenne biztonságban tudni magunkat és másokat is.

Milánt pár hónapja egy motoros kapta el, miközben szabályosan kelt át a zöld jelzésnél. A motoros még be is intett neki, miközben tovább hajtott.

Index nélküli sávváltások, tiszteletlen dudálások közepette sem fogok nemhogy a megengedettnél, de a biztonságos sebességnél gyorsabban menni, mert már így is túl sok családot tett csonkává az értelmetlen erőfitogtatás. Koccanások megesnek a városban. Kis figyelmetlenségekbe belecsúszhatunk, mint ahogy olykor a tésztát is szétfőzöm, mert közben Titi kisautóját bányászom a kanapé alól. De ez más. Aki gyorsan hajt, számít a bajra. Teljesen másképp reagálnak az idegei, az izmai, a reflexei, mint annak aki nem számít egy hirtelen előzésre, helyzetre. Sajnos az ártatlanok gyakrabban sérülnek, gyakrabban kebelezi be őket a halál. Kérlek Benneteket, figyeljünk egymásra jobban – írja Zita.