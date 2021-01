Durván kiosztották a kommentelők Vajna Timit: „Szegény Andy, még egy évig sem tartott a gyászod”

Az aspeni síparadicsomból jelentkezett be az Instagramon Vajna Timi, aki legfrissebb fotójával teljesen kiakasztotta a követőit.

Timi erre azt válaszolta: közel két esztendővel a producer halála után sikerült továbblépnie, új életet kezdnie.

„Szegény Andy, egy évig sem tartott a gyászod, Tímea. Mások még 30 év után is a meghalt férjükbe szerelmesek. (…) Nem is voltál szerelmes Andybe. Érezd jól magad egész életed során. Látom, bejött” – írta gonoszkodva az első hozzászóló Timi fotójához, amelyen az özvegy új párjával, Zoltánnal vidáman síel az aspeni hódűnéken.

Timinek több sem kellett a rosszindulatú kommentnél, egyből sílécet oldott, és nyílt levélben vallott az elmúlt időszakról.

Most január 20-án lesz két éve, hogy az angyalokhoz költözött. Az iránta érzett szeretetem soha nem fog elmúlni és mindig gondolok rá, senki sem tudja a helyét a szívemben elfoglalni. Egy évig depresszióba estem és tisztelettel gyászoltam, illetve gyászolom a mai napig, az egyik legjobb barátom segített ki belőle, aki szintén imádta és tisztelte Andyt. Mindenkinek egy élete van és muszáj továbblépni, különben öngyilkos lesz. Az Instagram nem mutatja a belső érzésünket és fájdalmunkat, az csak egy kirakat…

– írta Vajna Timi, akinek vallomása után az özvegy egyik barátnőjével, Baranyi Rozival is felvették a kapcsolatot a Bors újságírói.

Tény és való, hogy Timi nehezen élte meg a férje elvesztését. A gyász feldolgozásában új párja, Zoli nagyon sokat segített, nem hiába, hogy megismerkedésük óta éjt nappallá téve együtt vannak. Ő az a bizonyos „legjobb barát”, akire Timi is utalt. Zoli nemcsak Timit, hanem Andyt is jól ismerte, ráadásul komoly családi háttérrel is rendelkezik, úgyhogy szerintem méltó utódja lehet Andy Vajnának