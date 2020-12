Ebben a típusú cipőben sokkal kevesebb pénzt költenek a nők

A nagyvárosok közül csak a szegedi és a debreceni szennyvízben alacsony a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja, és a Covid-19 elért Kübekházára is. Üllésen a járványhelyzet ellenére, a falugazdászok továbbra is fogadnak ügyfeleket, csak előtte telefonon be kell jelentkezni hozzájuk.