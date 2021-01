Enyhe tél és brutálisan meleg nyár vár ránk – állítja a nyíregyházi időjós

Alig lesz tél és gatyarohasztó kánikula vár ránk idén nyáron – ez derül ki többek között a nyíregyházi mérnök, Dávid Mihály által elkészített éves időjárási előrejelzésből.

Enyhe tél, forró nyár – így foglalható össze a Dávid-naptár idei időjárás előrejelzése. Dávid Mihály nyíregyházi mérnök három évtizede készít időjárási naptárat az általa kitalált szisztéma szerint, és a tavalyi előrejelzése például csaknem teljesen pontosnak bizonyult – írja a Ripost.

Ebben a hónapban, A Dávid-naptár szerint is, az utolsó két hét lesz hidegebb, a január közepe pedig csapadékos. Februárra is enyhe időt jövendöl a naptár, csak a hónap első napjai lesznek hűvösebbek. Aztán ezzel le is tudjuk a telet, mert

márciusban már szép tavasz ígérkezik, szokatlanul meleg nappalokkal.

Áprilisban és májusban sok csapadék lesz, de ez nem is baj, mert az utána következő hónapokban nagyon kevés.

Júniusban hirtelen érkezik majd meg a nyár, rögtön a megszokottnál melegebb idővel. Csapadék sokáig nem lesz,

hosszú lesz a nyár, még szeptemberben is meleg napokra számíthatunk,

legalábbis ezt írja Dávid Mihály előrejelzése, amiről sokan úgy hiszik, hogy minden más hosszútávú prognózisnál pontosabb.

Dávid Mihály egyébként sokáig nem foglalkozott többet az időjárással, mint amennyire a munkáját befolyásolta. Vízépítő mérnökként főleg az volt a fontos számára, hogy mikor akadályozza az építőmunkát csapadék vagy nagy hideg. Aztán 1972-ben olyan házi feladatot kapott az unokája környezetismeretből, amin elkezdte törni a fejét. Olyannyira, hogy újabb és újabb összefüggéseket is keresni kezdett és a népi meteorológiai megfigyeléseket is megfejtette. Évek alatt aztán kidolgozott egy sajátos rendszert, ami alapján az első rövidebb, majd hosszabb távú előrejelzéseit készítette. Mivel pedig ez elterjedt és boldog boldogtalan tőle érdeklődött, hogy mikor szedjék le a háztetőt a felújításkor vagy hogy mikorra tervezzék a lagzit, hogy biztosan jó idő legyen – eldöntötte, hogy hozzáférhetővé teszi az előrejelzéseit, így 1974 óta meg is jelenteti.