Ezt az egy dolgot ígérte meg magának Tóth Andi

Nagy fogadalmakat nem tesz, de amiket elhatároz, általában véghez is viszi.

Tóth Andi számára is más lesz az idei szilveszter, azonban egy dolgot megígér magának, mint minden évben. Külön fogadalmat azonban nem tesz az új évre.

„Túl nagy fogadalmaim nem szoktak lenni, talán csak annyi, hogy szeretnék évről évre erősebb, tökösebb lenni, mint az azt megelőző évben. Szerintem ez mindig be is jön. Nincsenek különösebben nagy elvárásaim magammal szemben. Mióta felköltöztem Budapestre, a szilveszter általában munkával telt, idén sajnos ez másképp lesz, hiszen nincsenek semmilyen szórakozási, fellépési lehetőségek. Most ez az időszak a túlélésről szól, és pont most néztem meg a 2021-es év „előrejelzéseit”, a jóslások szerint sajnos jövőre sem lesz másképp. Mindenkinek azt üzenem, legyen kitartó a következő időszakban is”

– mondta az AC Newsnak Andi a Ripost szemléje alapján.