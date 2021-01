Fordulat: a kriminálpszichológus szerint B. László vagy profi, vagy nem ő gyilkolta meg VV Fannit

Már az FBI is dolgozik a gyilkossági ügyön, de az is lehet, hogy egy egyszerű ok miatt nem lett eredményes eddig a nyomozás.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre Egyre több részlet lát napvilágot a 2017. november 20-án eltűnt egykori valóságshow-hős, VV Fanni ügyéről, amelynek felderítésén már az FBI is dolgozik. Egy kriminálpszichológus szerint két oka lehet a feltételezett gyilkos hallgatásának: B. László vagy el sem követte a bűncselekményt, vagy nagyon felkészült és fegyelmezett, ezért nem támogatja a felderítést. Végh József kriminálpszichológus szerint a bűntudat hiánya nagyban megnehezítheti a nyomozást – írja a Bors. Lehet, hogy egyszerűen nincs elég erős bűntudata, így jól tudja fegyelmezni a gondolkodását és ezért nem árulta eddig el magát – vélekedett a szakember. Noha B. László egyelőre mindent tagad, és azt állítja, nem ölte meg Novozánszki Fannit, de még csak nem is bántotta. A 35 éves vádlott azt vallja, hogy csak segíteni szeretett volna a magatehetetlen állapotba került sértettnek, aki túl sok pezsgőt ivott. A magyar hatóságok és az FBI két ügynöke azonban pontosan feltérképezte, hol tartózkodott B. László Fanni eltűnése után. Amerikai profilalkotók és elemzők a telefonadatok végigkövetésével a szalkszentmártoni tavakhoz vezették vissza a mozgását. Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő az ATV híradónak elmondta: ellenőrzési szempontból nagyon fontos, hogy a két vizsgálat ugyanarra az eredményre jutott. Tarjányi úgy véli, az FBI hazugságvizsgálati tudásával, valamint technikai felkészültségével tud elsősorban a magyar hatóságoknak segíteni, mert olyan szoftveróriásokkal van kapcsolata, amelyekkel a magyaroknak nincs. Fanni családjának ügyvédje, Lichy József a híradónak azt nyilatkozta,hogy a bizonyítási eljárás a vége felé jár, legközelebb februárban lesz tárgyalás, június végéig pedig valószínűleg meghozzák az első fokú ítéletet.