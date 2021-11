Furcsa pletykák keringenek Straub Dezsőről

Több pletyka is szárnyra kapott az utóbbi időben Straub Dezsővel és a korábbi munkahelyével, a Vidám Színpaddal kapcsolatban. Többek között, hogy elalszik a próbákon, illetve hogy festeti a haját.

Straub Dezső lassan 50 éve nevetteti a közönséget. Számtalan szereppel és rendezéssel a háta mögött most furcsa pletykák kezdtek el terjengeni róla. A Jászai Mari-díjas színész vállalta, hogy a Bors hasábjain keresztül önt tiszta vizet a pohárba.

„Hogy előfordult-e, hogy elaludtam? Igen, de ha ennyire megjegyezték a kollégák, akkor még biztosan horkoltam is, pedig azt csak királydrámákon szoktam, akkor is szigorúan csak ha nézőként vagyok jelen” – kezdte Straub. A hír tehát igaz, ugyanakkor a válasz nem ilyen egyszerű.

A színész elmagyarázta, hogy egyes esetekben a rendező részéről életszerű lehet egy kis szunyókálás a nézőtéren.

Ami a próbák nagy részét kiteszi, az a civil néző számára megtanulhatatlannak tűnő hatalmas szövegmennyiség begyakorlása. Az ilyen, olykor hosszúra nyúló próbarészek alatt a rendezőnek „szabadprogram” van, hisz a szöveg memorizálásához az ő instrukcióira nincs szükség. Számára ilyenkor van pisiszünet, kávészünet, a másnapi próbatábla átírása vagy adott esetben egy kis szunyókálás.

„Ekkor a rendezőasszisztens kezében van a staféta. Ha kell, ötször is átpörgetik egy-egy darab szövegét. Volt, hogy elszunyókáltam, szóvá is tették” – tette hozzá Straub Dezső. Mint felidézte, egyszer a szép emlékű Böröndi Tamás is megállította a folyosón, és feltette neki a kérdést: „Juci azt mondta, hogy elaludtál próba közben. Igaz?” A színész teljes természetességgel válaszolt, hogy „Igen, és?”.

Egy másik pletyka is felröppent az utóbbi időben Straubról, ami már nem is annyira mendemonda, hiszen Tallós Rita kimondott szavairól van szó. A színésznő nemrégiben azt nyilatkozta, nem tud komolyan venni egy olyan férfit, aki 70 évesen hollófeketére festi a haját. Straub jót nevetett a fenti kijelentésen és szellemesen úgy reagált: „Ha lenne kardom, most biztos beledőlnék. Tallós Rita nem tud komolyan venni? Mi lesz így velem?”

Akárhogy is, Straub bevallotta: ősz haját valóban festi, ráadásul régi barátja miatt.

„Egy éve hagyott itt minket Böröndi Tamás, akivel 35 év alatt főszereppárosok özönét játszottuk. Tomi olyan szerencsés alkat, hogy egy ránc nem volt rajta. Mindemellett se nem őszült, se nem hullott a haja. A színpadon a köztünk lévő három év korkülönbség sokkal többnek tűnt.

Tomi ragaszkodott hozzá, hogy fessem be a hajam, mert azt mondta, nem hajlandó a színpadon egy nagypapával harcba szállni egy nőért. És milyen igaza volt”

– nyilatkozta a Borsnak Straub Dezső, aki rátett még egy lapáttal, és elárulta: haját nemcsak befestették, hanem „dúsították” is.

„Az elöl elhagyott hajszálakat egy zseniális doktor nénivel az oldalt, hátul dúsan növő sajátokkal pótoltuk. Azóta ez nagyon zavar, mert húsz év után újra a szemembe lóg a hajam” – mondta tettetett bosszúsággal Straub.

A pletykák tehát igazak, de a színész számos másikat is tudna magáról mondani. A jelenlegi helyzetet megpróbálja viccesen, önironikusan, amolyan „straubosan” felfogni, és derűsen tekint a jövőbe.