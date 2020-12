Hamarosan kiderül, mi folyik Meggyesen: rengeteg humorral érkezik a Doktor Balaton a TV2-re

A TV2 legújabb napi szériájában a szórakoztatásról többek között olyan kiváló színészek gondoskodnak majd, mint Bodrogi Gyula, Voith Ági, Mészáros András, Gula Péter, Hirtling István, Pálfi Kata és Sárközi-Nagy Ilona.

A dramedy egyik központi figurája a Duska bácsi (Bodrogi Gyula) unokáját, Leót, a Balaton-parti vállalkozót alakító Gula Péter lesz.

„Leó humoros pillanatai a sorozatban nagyrészt a túlzott magabiztosságból is adódnak. Gyakran keveredik olyan váratlan helyzetekbe, melyek megoldásához nem elég a lendület. Megfelelő szaktudás, jogi ismeretek és például kontaktok hiányában gyakran házhoz megy a pofonért. Vicces pillanatokat tartogatnak azok a szituációk is, melyekben Leó megfeledkezik róla, hogy nem mindenkivel szemben működnek a jól bevált módszerek, hogy Zsóka, a volt felesége esetleg jobban ismeri őt, mint ő saját magát. És mindennek a tetejébe Tina iránt érzett szerelmét is lépten-nyomon bizonygatnia kell. Különleges kapcsolatot ápol a Balaton-parti maffia jeles képviselőivel is, akik bár intellektuálisan nem túl erősek, egy- egy pofonnal pillanatnyilag meggyőzőbbek tudnak lenni a száraz észérveknél. Leó valahol egy felnőtt férfi testébe bújt csetlő-botló kisfiú, aki hisz a csodákban és tűzön vízen keresztül meg akarja valósítani az álmait” – mesélte Gula Péter karakteréről.