Holnap temetik Benkő Lászlót, az énekes fia először szólalt meg a tragédia óta

Benkő László fia, Balázs a Ripostnak elmondta, egyelőre az elvárásoknak igyekszik eleget tenni, valójában csak pillanatokra fogja fel, hogy édesapja nincs többé.

Nem tudom meggyászolni az apámat, egy percem sem volt még rá. Aznap amikor örökre elment, több mint 600 üzenetet kaptam és azóta is sorra érkeznek, a tisztelői megemlékeznek róla. A minap egy hivatalos ügy miatt a telefonját is be kellett kapcsolnom és azon is rengeteg búcsúüzenet volt.