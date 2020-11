Hűha! Szexjelenetben láthatjuk Varga Viktort

Egy meglehetősen erotikus jelenetben láthatjuk az egyik kereskedelmi tévécsatorna műsorában Varga Viktort.

A jelenetben egy fehérneműs hölggyel szerelmeskedik egy autóban, az Éjjel-Nappal Budapest című sorozatban.

„Elég nyitott személyiség vagyok, így szívesen mentem bele a dologba, különösen azért, mert a sorozatban azt a Varga Viktort láthatják, amilyen hat évvel ezelőtt voltam. Ezek a dolgok, amiket a nézők láthatnak majd, valóban megtörténtek velem, nem is egyszer. Ezzel a szerepléssel szerettem volna eljutni azokhoz a fiatalokhoz, akik eddig nem ismerték a művészetemet, közülük ugyanis nagyon sokan nézik a műsort. A sorozatba igyekeztem belecsempészni az életről való gondolataimat is, illetve az összes feltűnésemkor a saját készítésű ruháimat viseltem„ – mesélte a Blikknek Viktor, aki a pályafutása során már rengeteg művészeti ágban kipróbálta magát, így örül, hogy a színészkedésre is sor került.