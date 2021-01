Így érzi magát Győrfi Pál a koronavírus-vakcina első dózisa után

Gőzerővel zajlik az egészségügyben dolgozók oltása, már Győrfi Pál is megkapta a vakcina első adagját. A szóvivő jelenti, jól van, és az elmúlt 48 óra alatt semmilyen mellékhatást nem tapasztalt.

Tavaly március óta az egész világ és Magyarország is rendkívüli helyzetbe került, hisz egy láthatatlan ellenséggel kellett felvenni a harcot. A járvány sok nehézséggel és veszteséggel járt, de már látni a fényt az alagút végén. Győrfi Pál is közel egy éve várja az érdemi megoldást a járvány legyőzésére – azaz a védőoltást.

Az egész világ, így Magyarország és minden lakója is rendkívül nehéz helyzetbe került, ezért én március óta szorítok, hogy legyen vakcina – mesélte a BorsOnline-nak az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

Nagyon örültem, amikor tavaly év végén kiderült, hogy több biztonságos és hatékony vakcina is van, és amikor az oltás eljutott Magyarországra és alkalmazni kezdték, az már valamennyire megkönnyebbülést jelentett.

Persze az igazi megkönnyebbülést az jelenti majd, amikor sikerül elérni azt, hogy a lakosság nagyobb része immunissá váljon a Covid-19 vírusra, de itt még nem tartunk – mondta a szóvivő, hangsúlyozva, hogy az oltási program jelenleg is zajló első fázisa nagyon fontos, hiszen ez biztosítja az egészségügy működőképességét.

Látjuk, hogy a napi számok most valamelyest csökkennek, ugyanakkor azt is, hogy a világban fenyeget a gyorsabban terjedő mutáns koronavírus és a harmadik hullám, tehát a veszély továbbra is fennáll. Azt látom az egyetlen megoldásnak, ha az emberek többsége belátja: az oltás az ő érdeküket szolgálja. Sokszor tehetetlennek érzem magam, amikor azt látom, micsoda elképesztő dolgokat mondanak és írnak le egyesek, hogy elbizonytalanítsanak, vagy megijesszenek másokat.

A félelem ellen a legjobb, ha az ember megpróbál hiteles forrásokból tájékozódni, ezen fáradozunk mi is – mutatott rá Győrfi Pál, aki szerint nagyon fontos az egészségügyi dolgozók példamutatása.

Már megkapta a vakcinát

Hétfőn kaptam meg az oltást az Üllői úti klinikán, ami egy igazán megható pillanat volt. Érdekes élmény volt, hogy a váróban egészségügyi dolgozók tartózkodnak, hiszen máskor itt a betegek várnak. Az oltóponton szép rendben ment minden, volt egy adatfelvétel és egy vizsgálat is. A személyzet roppant aranyos volt, jó hangulatban telt az itt töltött idő.

A szúrás nem fájt, tulajdonképpen nem is éreztem. Mellékhatást az elmúlt 48 óra leforgása alatt egyet sem tapasztaltam, még csak izomfájdalom sincs a karomban az oltás helyén – lelkendezett a szóvivő, aki azt is elárulta, hogy egyik kollégája sem érzett érdemi mellékhatást, pedig már sokan felvették az oltást.

Szerencsére a mentők közül egyre többen jelentkeznek az oltásért, ami annak is betudható, hogy aki látott már súlyos koronavírusos betegeket, az azonnal vakcinapártivá válik. Itt a Markó utcai mentőállomáson például a dolgozók 30 százaléka már megkapta az oltást és az immunizálás továbbra is folyamatos az ország 25 pontján – tette hozzá.

A védőoltás következő adagját a beadást követő 21. napon kell felvenni, amit Győrfi Pál már nagyon vár.

Állítólag már az első oltás után egy héttel elkezd kialakulni az immunitás, de a maximális védettséget csak a második oltás után nyolc-tíz nappal érjük el. Nagyon várom ezt a pillanatot és persze azt, hogy a feleségem – aki nem egészségügyi dolgozó – is megkaphassa, hogy az egész család fellélegezhessen. Abban bízom, hogy a társadalom nagy része felveszi az oltást, így kialakul majd a védettség és mindannyian túl leszünk ezen.

Jelentem, az oltás után jól vagyok. Semmi bajom, így továbbra is mindenkit biztatok az oltás felvételére. Ne féljenek, inkább tájékozódjanak hiteles forrásokból!

– zárta a szóvivő.