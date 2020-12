Kiderült! Szoboszlai Dominik egy csodaszép magyar teniszezővel jár

Csodálatos karácsony vár Szoboszlai Dominikra, a magyar futball zsenije ugyanis a csodaszép teniszezővel, Gécsek Fannival osztja meg a szeretet ünnepét. Legalábbis erre lehet következtetni, elvégre öt hónapja járnak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Ha lé­tezett a magyar te­niszsportban bájos, ugyanakkor tehetséges versenyző, az Gé­csek Fanni, akit kedvelői Claudia Schifferhez ha­sonlítanak. Szó mi szó, ha szépségversenyen indulna, azt bizonyosan meg is nyerné. Nos, az egykoron a versenytáncban, közelebbről a rock and rollban kiváló Fannikáról, az egykori kalapácsvető Eb-aranyérmes, Gé­csek Tibor kislányáról napvilágot lá­tott, hogy a Salzburg szenzációs formában futballozó támadójával, a vá­logatott csapatból nélkülözhetetlen Szoboszlai Do­mi­nik­kal jár. Amúgy az U16-os Eb-csapatvia­da­lon ne­gye­dik helyezett Fanni ko­rábban megpróbálta a ka­lapácsve­tést is, és tö­ké­letes körforgást adott a szerrel – írja a Bors.

A lap a sportposzt.com, illetve a TikTok hírének járt utána, és családközeli forrásból megtudta, a két fiatal kapcsolata öt hónapos tény. Erről persze igyekeztek közelebbit is megtudni, de amikor a kiváló edző-édesapát, Szoboszlai Zsoltot kérdeztük, azt válaszolta, a fia magán­életéhez nincs köze, ne is faggassák.

Más forrásból tudták meg, hogy Fanni és az Izland elleni Eb-pótselejtezőn a kontintensbajnoki döntőbe jutást jelentő második magyar gólt szerző salzburgi légiósunk románca öt hónapja tart.

Az, hogy Fanni gyaníthatóan csak a tévé előtt szurkolva láthatta a meseszép Dominik-találatot, és nem a Puskás Arénában, az a vírus miatt szinte biztosra vehető.

Ráadásul a hölgy közösségi megosztóján a sudár csatár képe és neve is előkelő helyen díszeleg. Örömük, harsogó boldog­ságuk arról a videóról is kiderül, amit a sportposzt.com osztott meg.

Hogy hol és milyen kö­rülmények között ünnepelnek együtt, nos, erről a lap in­for­má­to­ra nem tud. Minden bizonnyal szakítanak időt egymásra, hiszen a szerelem nem ismer sem határokat, sem távolságot.

Borítókép: Szoboszlai Dominik a Magyarország–Olaszország U21-es labdarúgó felkészülési mérkőzésen a fővárosi Szusza Ferenc Stadionban, 2017. október 5-én