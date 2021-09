Kínzó fájdalmakkal ment orvoshoz Bódi Margó, lesújtotta a diagnózis

Az énekesnő az utóbbi hónapokban már járni is alig tudott, halogatta az orvosi vizsgálatokat is, aztán kiderült, hogy komoly ízületi gyulladásban szenved.

Bódi Margó ugyan jövőre betölti hatvanadik életévét, ám jó néhány esztendőt letagadhatna, hiszen igazán pörgős életet élt – legalábbis pár hónappal ezelőttig. Margó ugyanis egy ideje még lábra állni is nehezen tudott, a jobb térde duplájára dagadt, amihez komoly fájdalom is társult. Végül kiderült, ízületi gyulladás okozta a problémákat.

Nemrégiben hatalmas fájdalmakkal kellett szembenéznem, a lábaim iszonyatosan sajogtak, felvizesedtek, akkora lett a jobb térdem, hogy Lilike, az unokám attól félt, hogy a mama lába kidurran.

Elmentem orvoshoz, mindenféle vizsgálatokra jártam, végül a CT nem is akármilyen gyulladást mutatott ki. A szervezetem bosszút állt rajtam azért, mert egyszerűen túlhajtottam magam és nem figyeltem a jelekre. A fájdalom miatt a mozgást is elhanyagoltam, pedig amúgy rendszeresen jártam, emiatt pluszkilók is felszaladtak rám, szóval teljesen elvesztettem az addigi pörgős, fitt önmagamat – mondta az énekesnő, akinek eszébe jutott, hogy pár hónapja Balázs Klári is hasonló bajokkal küzdött, ezért tőle kért tanácsot.

Rettegek a tűtől és az injekciótól, inkább tűröm a fájdalmat. Nagyon megörültem, hogy Klárika egy különleges kis csodát ajánlott, amiből elég napi három szemet bevenni. Azzal szoktam viccelődni, hogy olyan mintha egy egész orvosi csapatot tettek volna bele a napi adagomba. Az összetevők között van olyan varázsnövény, amit már az ősi kínai és egyiptomi receptúrákban is ízületi-gyulladás kezelésére használtak. Ami a lényeg, hogy nekem bevált és 2-3 hét alatt eltűnt a duzzanat és megszűnt a fájdalom – nyilatkozta a Borsnak Bódi Margó, aki továbbra is szedi a kapszulákat, mert nem akar visszaesni.

Most végre van rá lehetőségünk, annyi fellépésre hívnak, mint régen, még a koronavírus előtti időszakban. Sőt, az unokámra is nagyon szeretek vigyázni, játszom vele, muszáj, hogy tartani tudjam a lépést a kicsivel – magyarázta Margó, akinek legkisebb unokája Lili most kezdte az ovit. Az énekesnő leginkább a családja miatt igyekezett gyorsan meggyógyulni, a gyerekekkel és az unokákkal igazán szoros a kapcsolata.

Lili nagyon mamás. A nagyobbak 23, 20, 16 és 13 évesek, velük már nem ölelkezünk, nem hagyják magukat, de például TikTokozunk együtt. A világ most Lili körül forog, aki nem tervezett kislány volt. Csak úgy bedobta a Jézuska a kerítésen, és milyen jó helyre! Amikor fájt a lábam, mindig be akarta kenni, még a harisnyán keresztül is, úgy törődött velem – mesélte nevetve az énekesnő.