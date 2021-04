Lebukott: szerelme nélkül nyaral Dominikán Curtis

Egy féktelen kanbuli jól illik egy balhés rapper életmódjához, a tomboló koronavírus járványban utazni azonban nem okos dolog. Nagy Feró szerint egyenesen őrültség.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony több szélsőjobbos politikust pozícióhoz juttatott

Sokak zsebében nyílik ki a képzeletbeli bicska, amikor azt látják, hogy a pandémia kellős közepén, napi 300 körüli halálozási számok árnyékában, egzotikus utazáson vesznek részt a hírességeink. Az indulatokat egyfelől az váltja ki, hogy a nyaralni vágyó sztárok látszólag fittyet hánynak az utazási korlátozásokra, másfelől több híresség az utazók közül, hónapok óta azzal haknizza végig a sajtót, hogy megszűnt minden bevételi forrása, egy vasat sem keresnek immár egy éve.

A polgárpukkasztó viselkedés lassan tendencia lesz, megjárta Dubajt, Cooky családostól, Dobó Ági szépségkirálynő, Zimány Linda, Lotfi Begi és Vasvári Vivien. De nem csak az Arab Emirátusok népszerű célpont: Rubint Réka és Schobert Norbi például a Maldív-szigeteken jártak, és Berki Krisztián is nyaralt már ott.

Dominika is kedvelt nyaralóhely, ott most éppen Curtis sütteti a hasát egy népes baráti társaság kíséretében. Az ő utazása azonban még a fent említett hírességek útjaihoz képest is rendhagyó, hiszen két furcsa dolog is van benne: az egyik, hogy a járvány kellős közepén indul útnak, a másik, hogy a barátnőjét, akivel dúl a szerelem, és aki miatt elhagyta a gyermeke édesanyját, itthon hagyta.

A Bors utánajárt, Barnai Judit, győri kosárlabdázónak ma, vagyis szerdán bronzmeccse lesz itthon, így ő biztosan nem utazott el Curtisszel. Talán jól is tette.

Bár jelenleg az utazásokat minden ország és légitársaság koronavírusteszthez köti, nincs a földön olyan ember, aki felelőséggel azt tudná mondani, hogy nincs veszélyben az, aki utazik, illetve hogy nem hordják a vírust országról országra a világjárók.

Nagy Feró szerint felelőtlenség ebben az időszakban utazni.

Nincs ezen mit szépíteni, egyszerűen őrült, aki most külföldre utazik! Hiába van negatív tesztje, hogy számol el a lelkiismeretével, ha véletlenül megfertőz valakit?

– kérdez vissza a zenész, majd így folytatja:

Én a világjárvány kezdete óta igyekszem vigyázni magamra és a környezetemre is. Bár már be vagyok oltva, mégsem tervezek sehova utazni, maximum a szomszéd faluba megyek, Csomádra, oda is csak maszkban. Szerintem most nem olyan világot élünk, hogy az legyen a legfontosabb, hogy utazzunk ide-oda…hogy hozzuk, vigyük a járványt a világban.

Fegyelmezettségre lenne szükség, és egy kis önzetlenségre. A lemondással most életeket menthetünk és ennél nincs fontosabb

– mondta.