Még a horgász is megijedt, olyan szörnyeteget fogott ki karácsonykor

Minden karácsonykor hagyománynak számít, hogy kimegyek horgászni, nem történt ez másként idén sem, amikor Kun Attila horgásztársammal közösen vágtunk neki az útnak – árulta el a beolnak a korábban is már számos szép fogással kirukkoló horgász.

A kalandról elsőként a Körös-vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének (KHESZ) Facebook oldala számolt be, amelynek Pálfi Zoltán a következőképpen idézte fel a történteket:

A hatalmas ragadozó rettentő kemény rávágással kapta el a nagyméretű gumihalat és azonnal érezni lehetett, hogy iszonyú nagy hallal van dolgom. Rendkívül kitartóan, csukakirályhoz méltóan védekezett és megijedtem, amikor a szákban megláttam, milyen óriási.

Hosszát nem mértük (ránézésre és a csónakhoz viszonyítva legalább 120-125 centis lehetett – a szerk.), de a közel 13 kilogrammos súlyhoz nem is kell semmit hozzátenni. Alighanem ez életem hala. Aznap egyébként fogtam még egy szűk 4 kilogrammos példányt – ami inkább süllőként védekezett –, illetve akasztottam egy szintén hasonlóan harcoló nagyobbat, ami valószínűleg 5 kiló fölött lehetett. Cimborámnak pedig a csaliját vitte el egy jókora predátor. Számunkra tehát ez mindenképpen egy csukás nap volt.”

A fogás december 26-án, 11 óra 36 perckor történt a Hármas-Körös már említett gyomai szakaszán. Zoltán kérdésünkre elárulta, a hal óriásit küzdött, mintegy negyedórán keresztül kellett fárasztani, mire megadta magát. A csukát pedig horgásztársa emelte ki. A békési pecás azon a szombati napon is, mint mindig a műcsalis pergetőhorgászatot választotta. Egy 13 centis műcsali volt a siker egyik titka.

– A szabályok sem teszik lehetővé, hogy a halat hazavigyük, de ha az előírások megengedték volna, akkor is visszaengedtem volna a folyóba a csukát.

– hangsúlyozta a sportember, aki egyébként is szinte kivétel nélkül visszadobja a halakat a vízbe.

Az aranysüllő is segíthetett

Érdekesség, hogy még november közepén Zoli fogott egy nagyon szép, aranyszínű süllőt. A hal különleges kinézetének több oka is volt, egyrészt a víz letisztult, másrészt a süllő sekélyebb, homokos talajú szakaszról érkezett, és felvette a környezete színét. A horgász kiposztolta az aranysüllő képét, majd egy hozzászólásban javasolták is neki, hogy kívánjon valamit, ha már kifogta az aranyhalat. Zoltán egy rekordsüllő érkezését kérte, ami ha nem is teljesen, de mégis teljesült, egy csukaóriás képében.