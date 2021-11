Megint áll a bál! Ezt üzente Pártos Csillának Pécsi Ildikó fogadott fia

L. Péterfi Csaba nem tudja hova tenni Pártos Csilla korábbi, kissé fenyegető jellegű nyilatkozatát.

L. Péterfi Csaba sokáig volt Pécsi Ildikó legfőbb bizalmasa, sőt, a tavaly decemberben elhunyt színésznő a fogadott fiaként tekintett rá. Csabának Ildikó halála után az lett a legfőbb célja, hogy továbbvigye Pécsi szellemi örökségét.

Ennek nagyon fontos részét képezi az a könyv, ami Pécsi Ildikó filmbe illő életéről szól, eddig sosem hallott, és bizony olykor-olykor roppant intim történetekkel. L. Péterfi Csaba hónapokon keresztül dolgozott a könyvön, amit végre sikerült befejeznie.

A címe: Pécsi Ildikó: Úgy, ahogy volt

„Az elmúlt években nagyon sok dologról beszéltem Ildikóval, ezért nem volt nehéz az alkotói folyamat. Persze rengeteg titkot is megtudtam, egész megdöbbentőeket, Ildikó élete valóban filmbe illő volt. Voltak olyan dolgok is, amiket csak félig-meddig mondott el, így komoly kutatómunkát végeztem. Beszéltem Keleti Évával, Lőte Attilával, Ildikó régi barátaival, volt szerelmeivel, pályatársakkal, volt sminkesével, de természetesen a fiával, Szűcs Csabával is.

Ildikó még életében rengeteg visszaemlékezést, naplót, levelet átadott nekem, azokban is voltak bőven meglepetések”

– mesélte korábban a Ripost-nak L. Péterfi Csaba, aki nem sokkal a színésznő halála után kezdte el írni a könyvet, az alkotói folyamat azonban ennél sokkal hosszabb volt.

A könyv, vagy legalábbis a kézirat mára elkészült, Csaba már a könyvbemutatót tervezi, arra viszont nem számított, hogy Pécsi Ildikó volt menye, Pártos Csilla üzen neki! Csilla egy néhány héttel ezelőtt készült interjúban azt üzente, jogi lépéseket fog tenni, ha szerepel a könyvben. Csaba azonban nem rettent meg, csattanós választ adott Ildikó exmenyének!

„Csilla azt találta nyilatkozni, hogy ha az ő neve megjelenik a könyvben, akkor elindít ellenem egy jogi eljárást.

Ez egy életrajzi könyv Pécsi Ildikóról, nagyon sok személy szerepel benne, köztük ő is, hiszen Ildikó életét jelentősen meghatározta. Pozitív és negatív értelemben egyaránt. Ezt annak idején maga Csilla is lenyilatkozta, sok cikk jelent meg róla. Ha ezeket mind visszavonja, akkor látom értelmét annak, amit nyilatkozott. Vagy saját maga ellen is feljelentést tesz? Nem értem. Egy életrajzi könyvből nehéz lenne kihagyni, de megnyugtatom, nem róla szól a könyv, ez a könyv Pécsi Ildikóról szól.

A kéziratot megnézettem médiajogászokkal, mindegyik azt mondta, hogy nyugodtan kiadható. Pártos Csilla nyugodtan feljelenthet”

– mondta határozottan a bizalmas.