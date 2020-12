„Álltam édesapám sírjánál és kértem, hogy segítsen” – Rubint Réka rettegett az anyukája életéért

Csoda történt Rubint Réka családjában. A sztáredző Instagram-oldalán számolt be róla, hogy édesanyja 71 évesen legyőzte a koronavírust.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Tegnap említettem, hogy megosztom Veletek azt a CSODÁT, ami velem/velünk történt az elmúlt hetekben …Könnyekkel és félelemmel teli időszakon vagyunk túl … de mint mindig, most is megtapasztaltam, hogy a szeretetnek óriási ÉLTETŐ ereje van!!!Az elmúlt hetekben Jászberénybe tartva, minden nap megálltam Édesapám sírjánál és kértem, hogy segítsen … és mint mindig, most is segített!Köszönöm a jászberényi kórház orvosainak, nővérkéinek segítségét és az áldozatos, emberfeletti munkáját.Édesanyám 71 évesen leküzdötte a COVIDOT és a kétoldali tüdőgyulladást. A leges-legboldogabb Karácsonyom van , mert Édesanyám újra itthon van és szorosabban ölelhetem, mint valaha.Vigyázzatok egymásra és a szeretteitekre!!!Boldog Karácsonyt!!!

– írta Rubint Réka Instagram oldalán, ahol egy képet is közzétett, amin az édesanyját öleli. Itt lehet megnézni.