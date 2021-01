„Mindenki meg fog halni!” – Szilveszter szeme láttára mészárolta le apja az édesanyját

A fiú szerencsére túlélte a szúrást, és maradék erejével a húgát is sikerült megmentenie.

Szép Szilveszter élete 4 évvel ezelőtt egy szeptemberi estén darabjaira tört. Apja a szeme láttára gyilkolta meg az édesanyját, majd a megvadult férfi az asszony védelmére kelő fiát is megszúrta.

A most 21 éves férfi hosszú évek kemény munkájával állt talpra, és most a Borsnak mesélt arról, hogyan volt képes feldolgozni a traumát.

„Mindenki meg fog halni!”

Az agressziójáról ismert apát, Istvánt sokan ismerték a környéken, bántalmazta a feleségét, Andreát és a gyerekeit, az akkor 17 éves Szilvesztert és a 14 éves Napsugárt is.

Apám ellen akkor már távoltartási végzés volt érvényben, és édesanyám úgy döntött, külföldön kezdünk új életet, amit apám elől igyekeztünk titkolni.

Azonban aznap este felhívott az apai rokonunk és közölte: Mindenki meg fog halni.

Tudtuk, hogy apám rájött a tervünkre – mesélte Szilveszter. A szörnyű sejtelem már aznap véres valósággá vált.

A fenti szobában tanultunk a húgommal, amikor hangokat hallottam. Lementem, és láttam, ahogy apám anyámmal kiabál. Ekkor vette elő a kést, és azt ordította, hogy megöl mindenkit, majd megszúrta anyámat – mondta a férfi. Szilveszter minden gondolata a kishúga védelmezése körül forgott, a lányt ezért a második emeleten két ajtó közé rejtette. Napsugár életét ez mentette meg, mindenre elszánt apja ugyanis a kislányt is kereste.

Szerencsére nem találta meg – sóhajtott Szilveszter.

Testével védte édesanyját

István mindent eltervezett: az ajtókat bezárta, és a kulcsokat is eldugta, a fiát pedig haldokló édesanyja mellé, a konyhába rángatta.

Anya még élt, de sokkos állapotban volt. Odarohantam, hogy segítsek neki, de apám engem is bordán szúrt.

Nem is éreztem fájdalmat, csak azt tudtam, ki kell menekülnöm, segítséget kell hívnom, mielőtt megtalálná a húgomat – idézte fel a férfi a borzalmas pillanatokat. Az apja nem engedte elmenekülni a fiát.

Elkönyveltem, hogy itt mindennek vége, én is meghalok. Azonban apám a hátsó ajtóból elfelejtette kivenni a kulcsot, és kirohanhattam az utcára. Egy szál pólóban és kisnadrágban rohantam, ő pedig a késsel loholt utánam. Tudtam, hogy a saját és a húgom életéért is futok

– szögezte le Szilveszter. Végül a nagybátyjáig szaladt, ahol végre hívták a zsarukat.

Akkor vették észre, hogy megszúrtak, nem engedtek vissza anyámhoz a házba, hanem ellátták a sebemet. Bent tudtam meg, hogy édesanyám meghalt. Az egész világom összeomlott.

Szilveszter apja ezután elmenekült a helyszínről, majd órákig tartó rejtőzködés után végzett magával, testét az egyik kertben találták meg.

Mindennel szakítani akart

Bár a fiatalember hamar felépült fizikai sérüléseiből, a lelke összetört.

Először mindent magam mögött akartam hagyni, az iskolát, az egész életemet, hogy elfelejtsek mindent.

Szerencsére anyai nagybátyám és nagyma­mám rábeszéltek, hogy ne tegyem, így befejeztem a tanulást, szakács lettem, amit imádok. Nekik is köszönhetem, hogy ott tartok, ahol – mondta halvány mosollyal az arcán.

Pokoli és harcos évek voltak ezek. Rendőrségi pszichológushoz jártam, most is gyakran beszélünk. A történtek után egy éven keresztül pánikrohamot kaptam minden szirénahangtól. De nem adtam fel: próbáltam közösségbe menni és anyai rokonaimmal sok időt tölteni – mesélte Szilveszter, aki évek kemény munkájával építette fel magát, és a boldogság is rátalált.

Megismertem egy csodálatos lányt, Alizt, két éve vagyunk együtt. Ő segített talpra állni, megmutatta, milyen újra sze­retni. Most pedig, bár imádom a szak­mámat, teljesítem gyerekkori ál­momat, és két hét múlva katonának állok. Aliz azt mondta, megvár, támogat ab­ban, hogy elérjem az álmaimat – osztotta meg a lappal terveit Szilveszter, aki a történetével szeretne példát mutatni.