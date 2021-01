Ötödjére is megházasodik Mary Zsuzsi volt férje, Dobos Attila

A népszerű zenész, Dobos Attila 80 éves korában ismét komoly döntésre szánta el magát, szilveszterkor megkérte párja kezét, így nemsokára ötödszörre is megnősül.

Dobos Attila korábban négy alkalommal is házasságra adta a fejét, azonban most komolyan úgy érzi, hogy megtalálta a párját Erzsébet személyében, akit szilveszterkor el is jegyzet. Az örömhírt a menyasszony közösségi oldalán osztotta meg a nyilvánossággal – írja A TV2 Tények műsora.

MINDENKINEK EGYSZERRE SZERETNÉM MEGKÖSZÖNNI A SOK JÓ KÍVÁNSÁGOT, ABBÓL AZ ALKALOMBÓL,HOGY DOBOS ATTILÁVAL ELJEGYEZTÜK EGYMÁST. Boldog Új Évet mindenkinek.(ami nekem már megvan.) Posted by Erzsébet Hatvaniné on Thursday, December 31, 2020

A 80 éves zenész 1965-ben kötött házasságot Mary Zsuzsival, akivel öt évig voltak együtt, de mindösszesen 11 hónapig voltak házasok. Angéla lányuk Németországban született meg. Attila szerint a hirtelen jött fellángolás után hamar kiderült, hogy nem passzolnak össze Zsuzsival, aki végül Klapka György miatt hagyta el őt.

Dobos Attila a hatvanas évek egyik legsikeresebb slágerszerzője volt, akinek az Isten véled, édes Piroskám és a Boldogságtól ordítani tudnék című slágereket köszönhetjük – írja a life.hu.