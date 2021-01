Pápai Joci elárulta: évek óta beteg

Évek óta pánikbeteg Pápai Joci, nemrég pedig a koronavírust is elkapta az énekes.

„Sajnos a pánikbetegség nem egyszeri, ez olyan hét éve tart… Először egy autópályán lettem rosszul. Baleset volt, óriási fennforgás, kamionok cikáztak. Akkor éreztem először, hogy hevesebben ver a szívem, kapkodom a levegőt, félek, izzadok, szorongok. Azóta rendszeresen előjön, de igyekszem pozitív gondolatokkal átvészelni, és lenyugtatni magam. Gyógyszer szóba sem jöhet, mert mindehhez hipochondria is párosul, szóval akkor lenne igazán nagy baj, ha valamit be kéne vennem” – mondta Pápai Joci a Borsnak.

A koronavírust egész családja elkapta. „Nekem csak egy tesztelésen derült ki. Most is érezzük a gyengeséget. Mind a négyen, a feleségem, a gyerekeim és én is elkaptuk, úgyhogy a december számunkra karanténban telt” – jegyezte meg.