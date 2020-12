A véroxigénszint mérő egy rendkívül egyszerűen, otthon is használható gyógyászati segédeszköz. Pillanatok alatt és fájdalommentesen jelzi a légzési elégtelenséget. Ez kulcsfontosságú lehet, ha valakinek súlyos koronavírus -fertőzése van.

A véroxigénszint mérő készülék akár a tünetek megjelenése előtt is jelezheti a koronavírus fertőzést. A TV2 Tényeknek egy háziorvos azt mondta: a tüdő a fertőzés hatására az egyik pillanatról a másikra képes összeomlani, ezért nagyon fontos időben felismerni a betegséget. Ez egy egyszerű, olcsó eszköz, hiánycikk is lett most a gyógyszertárakban. Érdemes azonban tudni, hogy az alacsony véroxigénszint nem minden esetben utal koronavírusra.