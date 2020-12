Semmi nem lesz olyan, mint máskor. A vírus miatt óvatosan és szűk körben ünnepel majd a család.

Köllő Babett imádja a karácsonyt és vírusmentes években három napon keresztül szoktak ünnepelni. Idén rendhagyó lesz náluk is minden. Máskor ilyenkor, nemcsak a családjára, hanem a barátaira is gondol, most, ezekben a vírus verte időkben náluk is felborultak a hagyományok. A Life.hu-nak elmondta, hogyan töltik az év legszentebb ünnepét.