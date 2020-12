Tökéletes popsit villantott Rubint Réka, ilyen csíkbikinit még nem láttunk (videó)

Lenyűgöző felvételt osztott meg a tengerpartról; a rajongói imádták, amit művelt.

Nem először bizonyítja Rubint Réka, hogy a mozgás az élete: a téli szünetben is az alakformálás a szenvedélye. Mi sem mutatja ezt jobban, mint az, hogy amint megérkezett a Maldív-szigetekre, máris egy olyan bombasztikus gyakorlatot mutatott a követőinek, amitől minden nő popsija feszes és kerek lesz – írja a Ripost.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Réka Schobert (@rekarubint) által megosztott bejegyzés

Nem csupán a falatnyi csíkbikini és a gyönyörű környezet nyűgözte le a rajongókat, de a gyakorlatok is. Réka nem először állít példát arról, hogy az egészséges életmód és a torna bármikor elkezdhető, és hogy a látványos eredményhez csak kitartás kell. Mindenesetre az biztos, hogy kevesen tudhatnak ilyen tökéletes alakot a magukénak; de Réka ebben most is kihangsúlyozta, hogy az eredmény azon múlik, hogy mennyit hajlandó dolgozni érte az ember.