Újabb bizonyíték? Tóth Andi már nem szingli?

Tóth Andi távol a kíváncsi tekintetektől, egy erdőben múlatta az időt egy titokzatos fiatalemberrel – derült ki az Instagramról.

Az már eddig sem volt titok, hogy szeptember óta komolyan randizgat valakivel Tóth Andi, ám az illető kilétéről egészen mostanáig nem árult el semmit. Úgy tűnik, most megtört a jég, ugyanis a minap több Insta-sztorit is feltöltött a közös kiruccanásukról, ráadásul a pasit is betaggelte. Az a felvételeken is jól látszott, hogy a fiatalok nagyon jól érezték magukat egymás társaságában, egész nap kirándultak, és már a nap is lement, amikor elindultak hazafelé az erdőből.

A titokzatos fiatalember, Zoltán pedig valószínűleg egyezik azzal az illetővel, akivel Andit már a Sztárban sztár alatt is hírbe hoztak. Akkor a Ripostnak az énekesnő egyik barátja mondta el, hogy a hódolónak nagyon is komolyak a szándékai, hiszen egy gyönyörű virágcsokrot is küldött kiszemeltjének a TV2-be.

„Most van Andi életében egy férfi, akivel randizgat. Nem híresség, egy civil pasi csapja a szelet neki. Jól érzik magukat egymás társaságában” – súgta meg akkoriban lapunknak Andi egyik közeli ismerőse, aki azt is hozzátette, nem tartja kizártnak, hogy végül szerelem lobban közöttük.

A Ripost utánanézett az új lovagnak, és hamar kiderült, hogy egyeznek azok a paraméterek, amiket még négy hónapja súgott meg lapunknak Andi egyik ismerőse. Megtudtuk, hogy Zoltán a csatorna alkalmazottja, tehát a médiában dolgozik, de nem közszereplő.