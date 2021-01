A Dancing with the Stars táncospárja Mexikóból jelentkezett be.

Gabriela Spanic és Andrei Mangra egy kanapéról jelentkeztek be a Best of Dancing with the Stars vasárnap esti adásába, amiből kiderült: miután véget ért a verseny, a színésznő egészen hazáig vitte táncpartnerét. A verseny ezüstérmesei lebarnulva köszöntötték a nézőket, az interjúban pedig exkluzív részleteket árultak el az együtt töltött két hétről – szúrta ki a Ripost. Az, hogy miért utazott Andrei Mexikóba, és mi történt velük a döntő óta, arról ők maguk meséltek!