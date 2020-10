Algyői táncos lesz Osvárt Andrea partnere a tévés show-műsorban

Szombaton indul a TV2 nagyszabású tánc­show-ja, melyben két Csongrád-Csanád megyei táncos is szerepel majd. Korábban már bemutattuk Emilio párját, Tóth Orsolyát. Osvárt Andrea partnere pedig egy algyői származású fiatalember, Suti András lesz.

Szombaton indul a TV2 nagyszabású táncshow-ja, a Dan­cing with the Stars. A műsorban ismert emberek profi táncosokkal kerülnek párba, így mutatnak be versenytánc-produkciókat. Korábban már írtunk lapunkban a műsor egyik Csongrád-Csanád megyei szereplőjéről, Tóth Orsolyáról. A sándorfalvi származású táncos Emilióval lép parkettre. Lesz azonban egy másik megyei táncos is, akiért szoríthatunk: az algyői Suti András Osvárt Andrea partnereként küzd majd a győzelemért.

Egy karrier állomásai

– Algyőn kezdtem táncolni 12 éves koromban, majd 19 évesen Kistelekre kerültem, 4 évvel később pedig Budapestre jöttem – mesélt karrierjének állomásairól Suti András, aki éppen múlt héten szerzett magyar bajnoki 4. helyet. A jelenleg is aktív versenytáncos számára igazi kihívás volt, hogy egyszerre készüljön saját versenyeire és a műsorra, de mint mesélte, a kettő nem elvett, hanem pont hogy adott egymáshoz. A múlt heti siker pedig lelkileg is segítette az élő show-műsor indulása előtt, hogy ott is maximálisan tudjon koncentrálni.

Szerencséje volt Andival

Bár Suti András számára nem volt ismeretlen feladat, hogy amatőrt készítsen fel, hiszen esküvőkre és szalagavatókra is szokott tanítani táncokat, úgy fogalmazott, a Dancing with the Stars esetében azért mégis nagyobb a tét, hiszen élő tévéműsorban kell bizonyítania partnerével, Osvárt Andrea színész-producerrel. – Szerencsém volt Andival, mert nagyon ügyes és tehetsége is van a tánchoz. Bár a felkészülés elején még sok munkája volt külföldön, és ezért előfordult, hogy másfél hétig egyáltalán nem tudtunk gyakorolni, az utóbbi 3 hétben már csak erre a feladatra koncentrált. Nem gondoltam volna, hogy ilyen jól állunk majd az indulás előtti hajrában – árulta el.

Suti András úgy fogalmazott, a legfontosabb, hogy partnerével tiszteljék egymást, ez pedig közte és Osvárt Andrea között adott. – Ő hisz bennem és elfogadja, amit mondok, és az én tiszteletem is megvan felé. Megtaláltuk a közös hangot és azt gondolom, mindketten nagyon akarjuk, hogy jól szerepeljünk. A legfontosabb azonban az, hogy élvezzük azt az utat, amit bejárunk a műsornak köszönhetően, ezeket az élményeket pedig át is tudjuk adni a nézőknek – mondta.

Reklám a versenytáncnak

Arra a kérdésre, számára profi táncosként mit ad a műsor, az algyői fiatalember azt mondta: lehetőséget arra, hogy reklámozza a versenytáncot. – Ma már sajnos kevesen választják ezt a sportot, ami legalább annyira művészet, mint mozgásforma. Azt gondolom, talán a Dancing with the Stars meg tudja majd sokaknak mutatni, hogy érdemes beíratni a gyermeküket egy klubba, mert a tánc sok mindenre megtaníthatja az embert.