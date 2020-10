Klipet forgat Luigi

A romantikus muzsika egyik fiatal hazai csillaga, a kétszeres aranylemezes Luigi makói születésű – videóklipjeiben szinte mindig felbukkan a város.

A hétvégén ismét forgatott, méghozzá a Maros-parti üdülőövezetben. A kellemes kirándulóidőben ide látogatókat meglepte, hogy az itteni, alkalmanként színpadként is funkcionáló dombon egy zongora áll, ami mögött a neves énekes ül, és egy egész stáb filmezi az eseményt.

– A klip a legújabb, Nem kell sírni már című számomhoz készül. A dal a megszokott romantikus stílusú, mély érzésekről szól, azt meséli el, mit érez az ember, amikor egy kapcsolat véget ér – árulta el az énekes. A dal zenéjét és szövegét is ő szerezte, sőt a hangszerelést is, a felvétel pedig egy budapesti stúdióban készült. Novemberben, egy válogatáslemezen fog megjelenni egy bulvárlap mellékleteként. Megtudtuk azt is, hogy a klipben, amit városi tévé stábja forgatott Miklós András operatőr vezetésével, több makói, sőt, egy szegedi helyszín is feltűnik. Van egy másik szereplője is: Palócz Lilla, akivel egy fotózáson találkozott.

– Régi vágyam volt, hogy egyszer a Maros-parton is készüljön egy klipem – mondta az énekes, aki a közeljövőben továbbiakat is tervez.

Luigi művésznevét maga Lagzi Lajcsi találta ki. Muzsikus család sarja, ma már főként saját szerzeményekkel lép színpadra. Eddig öt saját lemeze látott napvilágot. Mindmáig sokan tudják róla, hogy karrierje Jimmy-számok éneklésével indult; tizenéves fejjel második lett egy tehetségkutatón, és dalaiból mindmáig elénekel néhányat a koncertjein.