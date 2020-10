Netflixre forgatna sorozatot Milo, az egykori valóságshow-nyertes

A magyar valóságshow-hősök többsége eltűnt a süllyesztőben, néhányan a szórakoztatóiparban helyezkedtek el. A villalakóból milliomossá vált deszki Milo azonban más utat választott. Évekkel ezelőtt visszavonult a nyilvánosságtól, mostanra pedig szakmailag is elismert filmrendező lett. Forgatott már Afrikában, most pedig egy újszerű sorozaton dolgozik.

Tizenhat éve már, hogy egy deszki fiatalember az ország szeme láttára vált milliomossá. Gyukin Mi­­lovan, azaz Milo a Való Világ 3. szériájának volt a játékosa. A 19 éves szerény fiút nagy fölénnyel hirdették ki győztesnek, így ő kapta a lakást, autót és egy éven át a havi 1 millió forintot. Bár egy ideig még szerepelt tévéműsorokban, sok éve már, hogy tudatosan visszavonult a „celebléttől”.

Ugyanolyan embernek érzi magát, mint bárki más

– Miután megnyertem a valóságshow-t, egy ideig még élveztem, hogy hívnak ide-oda, de hamar rájöttem, hogy ez nem az én világom – mesélte lapunknak Milo.

– Bár nekünk volt a legtöbb időnk arra, hogy kiélvezzük a hirtelen jött népszerűséget, hiszen több év telt el, mire leforgatták a műsor következő évadát, nem ebben láttam a jövőmet. Attól, hogy 173 napig szerepeltem egy műsorban, nem lettem sztár. Ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más, nem hinném, hogy hírértéke van annak, ha például tojás helyett pirítóst reggelizek. Éppen ezért már akkoriban is igyekeztem egyre kevesebbet szerepelni, 4-5 éve pedig tudatosan visszavonultam a nyilvánosságtól, már csak szakmai kérdésekben nyilatkozok. És arra jöttem rá, hogy a másik oldalon, a kamera mögött sokkal jobban érzem ma­­gam. Abban sem hiszek egyébként, hogy a szakmai karrieremet segítené, ha bulvárszereplőként folyamatosan előtérben tartanám magam. Szerintem csak a szakmai tevékenység minősége tud előre hajtani az utamon – fogalmazott.

Nyolc év tévézés után lett filmrendező

Milo a valóságshow idején még Deszken lakott, 13 éve azonban a fővárosban él. A műsor után szerzett két diplomát, majd a csatornánál, ahol ismertté vált, segédszerkesztőként helyezkedett el.

– Nyolc évig dolgoztam a tévében, voltam szerkesztő, főszerkesztő, az egyik napi sorozat felvételvezetője, majd gyártásvezetője. Utóbbi poszt azonban azt jelentette, hogy a munkám 70 százalékát költségvetés-készítés tette ki. Én viszont nem vágytam irodai munkára, ezért elvégeztem a rendezői szakot is. Három éve végeztem, azóta pedig ezzel foglalkozok. Azt hiszem, ebben meg is találtam a helyemet, hiszen végre kiélhetem a kreativitásomat – mesélte.

Nyereményéből valóra váltotta az álmát

Milo korán elvesztette szüleit, ezért az árvaság kérdése mindig foglalkoztatta.

– Bár a magam bá­­natáról nem sokat beszéltem, nagyon érdekelt, mások ezt a helyzetet hogyan élik meg. Sok hazai alapítványt megkerestem, hogy szeretnék filmet forgatni róluk, de vagy nem is válaszoltak, vagy azt mondták, nem szeretnék. Tulajdonképpen nekik köszönhetően vált valóra egy régi álmom, hiszen így jutottam el Afrikába. Ha valahol, ott rengeteg gyerek él szülők nélkül, ráadásul nagy szegénységben. Egy alapítvány pedig készségesen segített is, hogy Malawiban el tudjam készíteni a filmemet, így végül az ot­tani árvákról forgattam az első dokumentumfilmemet. És nagyon kedvesen fogadtak az ottaniak is, akik közül egyébként sokan még nem láttak korábban fehér embert – mesélte Milo.

Való világos nyereményét használta fel egyébként arra, hogy elutazzon a fekete kontinensre, azt ugyanis nem élte fel.

– Ezzel a filmmel csupán az volt a célom, hogy megmutassam a világnak, hogy élnek ott az em­­­berek. Éppen ezért nem ajánl­gattam tévécsatornáknak, egyszerűen csak feltettem a YouTube-ra. Számomra ugyanakkor egy szakmai kihívást jelentett, hiszen olyan helyen forgattam, ahol az sem volt biztos, hogy tudok majd akkumulátort tölteni, és minden helyzetet ott helyben kellett megoldani. Végül egyébként ez lett a vizsgamunkám is – tette hozzá.

Bár sokat költött afrikai kalandjára, utóbb kiderült, hogy mégis lett ennek hozadéka saját élményein kívül is, tavaly ugyanis visszatérhetett – immár alapítványi felkérésre –, hogy dokumentáljon egy önkéntes missziót. En­­nek során egy anyukának és gyermekeinek építettek fel önkéntesek egy házat.

– Azt gondolom, aki megismeri Afrikát, annak helyre kerül az értékrendje, és megtanulja, mi fontos és mi nem, illetve hogy mennyire örülnünk kell annak, amink van – fogalmazott Milo.

A Netflixre forgatna újszerű sorozatot

Az egykori valóságshow-nyertes immár 3 éve szabadúszóként filmezik: reklámokat, videóklipeket és kisjátékfilmeket készít. Főleg a közösségimédia-felületeken láthatók munkái, amelyek közül már kettő is elnyerte a legrangosabb reklámszakmai elismerést, a Prizma díjat. Alig egy hete pedig saját filmgyártó céget is alapított egy producer és egy operatőr barátjával, amellyel távlati céljuk, hogy sorozatot vagy akár nagyjátékfilmet is készítsenek.

– Egy sorozaton egyébként már 3 éve dolgozunk. A pilot forgatókönyve már elkészült, és ha nem lett volna a koronavírus, idén kezdtük volna forgatni – árulta el Milo.

– Ilyen jellegű alkotás korábban még nem született, Réz András filmesztéta, akinek már megmutattam, azt mondta róla, hogy nemzetközileg is nagyot lehet majd vele robbantani. Itthon szeretnénk a következő évben leforgatni, és mivel a kapcsolataink révén megfelelő stábot is össze tudunk hozzá szedni, a tapasztalatunk pedig már megvan egy ilyen szintű produkció létrehozásához, szeretnénk, ha a Netflix mutatná majd be – beszélt terveiről.