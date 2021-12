A hangulat a szokásos, csak a szereplők egy kicsit idősebbek már...

Az HBO Max a korábbi beharangozó után kiadott egy teljes, közel kétperces előzetest is a Szex és New York napjainkban játszódó folytatásához, az And Just Like That…-hez, amelyben Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon és Kristin Davis is megismétli egykori szerepét. A tízrészes széria december 9-én indul, addig is nézzen bele, hogy mire számíthat!