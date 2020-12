12 évesen szült a kiskamasz, senkinek sem tűnt fel, hogy terhes

Még a szülei sem vették észre egy 12 éves spanyol kislányon, hogy valami nagyon nincs rendben vele.

December 13-án a kiskamasz azonban váratlanul rosszul lett otthonában: erős hasi görcsök kezdték el gyötörni és úgy tűnt mintha bepisilt volna. Mire a lányka édesanyja észbe kapott, a 12 évesnél megindult a szülés és nem sokkal később egészséges fiú gyermeknek adott életet – írja a Bors.

A kislány családja valósággal sokkot kapott, állításuk szerint nem tűnt fel semmi szokatlan nekik a gyermeken, azt pedig végképp nem gondolták volna, hogy terhes.

A helyi média úgy tudja, hogy a családdal együtt élő, de rokoni kapcsolatban nem álló 17 éves fiú lehet a feltételezett apa.

Ezt az információt azonban hivatalosan sehol sem erősítették még meg. Kiderült, hogy a családnak közel sem volt rendezett a háttere, a lányka apja drogkereskedelem miatt többször is összetűzésbe került a hatóságokkal jelenleg is börtönben van. Emiatt figyelte őket a helyi szociális hatóság, és a rendőrség is, de ők sem vették észre, hogy a 12 éves várandós. Tanárai szerint sem viselkedett másként mint azelőtt, jól tanult és nem voltak vele gondok az iskolában sem.

A rendőrség nyomozást indított az ügyben, hiszen a spanyol törvények szerint bűncselekmény 16 év alatti fiatallal szexuális kapcsolatot létesíteni akkor is, ha az beleegyezik. Azt is tudni akarják, hogy a lányt kényszerítették-e a szexuális együttlétre.

Néhány lap úgy tudja, hogy a kiskamasz nem egyezett bele és erőszak történhetett, de hivatalosan ezt sem erősítették meg a hatóságok.

Egyelőre mindössze annyit biztos, hogy a kislány márciusban eshetett teherbe, éppen a tavaszi koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási tilalom kezdetekkor.

Borítókép: illusztráció