9 évesen ő volt a világ legerősebb gyereke, 21 évesen belehalt a sportba

A balkár származású, de Oroszországban élő Dzhambulat Khatokhov kilenc évesen a világ legerősebb gyermeke volt. Már akkor nehezebb volt mint négy átlagos testalkatú osztálytársa együtt, súlyára pedig végtelenül büszke volt – írja a Bors.

Dzhambulat Khatokhov ( world's heaviest child )

According to the Guinness Book of Records, Dzhambulat "Dzhambik" Khatokhov (September 24, 1999 – December 29, 2020) was the heaviest child in the world in 2003. His death was announced on 29 December 2020. https://t.co/q6orrXnchA pic.twitter.com/7MHTjB9Z81

— wikibioall (@wikibioall) December 29, 2020