„Anyu nem gyógyul meg” – Leültette a kisfiát és elmondta, napjai vannak hátra

Csak egy kis időt szeretett volna még együtt tölteni kisfiával Vicky Myers. A 35 éves thornaby-i asszonynak azonban a világ legkegyetlenebb feladata jutott: el kellett mondani 8 éves kisfiának, hogy meg fog halni. A kis William így mindkét szülőjét elveszítette, mivel édesapja 2015-ben váratlanul elhunyt – írja a Ripost.

Boy, 8, orphaned as mum, 35, dies of cancer just years after tragic death of dad https://t.co/UdLXH6vk2I

— Péterffy Emma (@EmmaPeterffy) January 23, 2021