Cindy Crawford meztelenül hempereg a hóban

Cindy Crawford talált egy régi képet, ami a nagy havazásról jutott eszébe, az Egyesült Államok keleti partján soha nem látott mennyiségű hó esett le.

Cindy Crawford az Instagramon egy hangulatos képpel üzent az Egyesült Államok keleti partján élőknek, köztük a New York-iaknak, akik épp évek óta nem látott havazást és hóviharokat élnek át. Az egykori szupermodell teljesen meztelen a fotóján, csak egy kis hóval takarta be magát – ki hinné, hogy különben nem szereti a hideget? Legalábbis a bejegyzéséből az is kiderül, hogy ő „szerencsére” máshol – vélhetően a nyugati parton – tartózkodik, ahol jóval barátságosabb az időjárás.